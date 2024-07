Feiras fortalecem agricultura familiar e estimulam valorização de produtos locais

Os agricultores familiares do estado têm encontrado um valioso espaço para promover suas produções por meio das feiras organizadas pelo governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Os eventos têm se mostrado fundamentais para que pequenos produtores ganhem visibilidade e conectem-se diretamente com o mercado, permitindo que os produtos cheguem a novos consumidores e comerciantes.

Um exemplo do sucesso, é o caso de Virgílio Possebon, que, com sua agroindústria de mel localizada no município de Vilhena, conseguiu dar um novo impulso à produção. Com a participação nas feiras, os produtos não apenas ganharam notoriedade, mas, já estão sendo comercializados por empresas na Capital e demais municípios do estado, destacando-se pela qualidade e notoriedade da produção local. “Graças a visibilidade que temos conquistado nas feiras organizadas pelo governo, nossos produtos estão se tornando cada vez mais conhecidos em diversas regiões. A logística de transporte e estrutura das barracas fornecidas nos proporcionam as condições ideais para garantir vendas consistentes no início e no final de cada mês”, afirmou.

Outro agricultor que tem colhido os frutos desse esforço é Eliel Almeida da Cruz, que tem uma agroindústria de beneficiamento de coco no município de Jaru, e se mostra satisfeito com a oportunidade de expor os produtos tanto na Feira de Empreendedores quanto na Feira da Agricultura Familiar.

Para o agricultor, os eventos representam um canal de vendas, além de uma chance de troca de experiências e conhecimentos com outros produtores, fortalecendo a comunidade agrícola. “A visibilidade que recebo a cada mês é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do meu negócio, além de promover uma agricultura mais sustentável e consciente no estado. Sou grato ao governo por proporcionar esses espaços”, frisou.

FORTALECENDO A AGRICULTURA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as iniciativas têm um impacto significativo no fortalecimento da agricultura familiar, promovendo a valorização dos produtos locais e contribuindo para a sustentabilidade econômica das famílias envolvidas. “Com a continuidade das feiras, espera-se que mais agricultores consigam estabelecer conexões e expandir suas atividades comerciais, gerando renda e desenvolvimento para região”, ressaltou.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo destacou que, a colaboração entre as instituições públicas na realização das feiras é fundamental para o desenvolvimento dos agricultores familiares que, mensalmente, participam de ambos os eventos. “A parceria não apenas promove um ambiente de troca de experiências e conhecimentos, mas também garante que os agricultores familiares tenham acesso a uma plataforma para comercializar seus produtos, aumentando a visibilidade e fortalecendo a renda. Ao acontecer mensalmente, esses eventos criam uma rotina e uma expectativa positiva para os produtores, incentivando o desenvolvimento sustentável e a valorização de práticas locais.”

PROGRAMAÇÃO

A Feira de Empreendedores ocorre mensalmente das 7h30 às 16h, na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. Já a Feira da Agricultura Familiar acontece na primeira sexta-feira de cada mês, em um estabelecimento comercial da Capital, localizado na Avenida Prefeito Chiquilito Erse, nº 3.288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, na área externa do acesso D, das 16h às 21h.

As feiras são organizadas pelo governo de Rondônia, por meio da Seagri, Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).