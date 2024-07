Cataratas do Iguaçu são atração turística da Casa Brasil durante as Olimpíadas de Paris

As Cataratas do Iguaçu, consideradas uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleitas recentemente como o melhor destino pelos usuários do site de viagens Tripadvisor , representam o Paraná na Casa Brasil, uma ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Embratur e do Sebrae. O atrativo é um dos destaques do estande montado no Parc La Villete, em Paris, um ponto de encontro de torcedores, atletas, autoridades, celebridades e turistas do mundo inteiro, que podem conhecer um pouco mais dos principais atrativos brasileiros.

A montagem do espaço, que apresenta as quedas d’água através de um painel ‘instagramável’ e de um óculos de realidade virtual, teve o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria do Turismo. A apresentação das Cataratas faz parte de uma escolha da Embratur para convidar os turistas internacionais a conhecerem Foz do Iguaçu e a região.

“As Cataratas do Iguaçu são um exemplo de atrativo paranaense pronto para receber turistas do mundo inteiro. Ter nosso atrativo representando o Paraná em Paris durante as Olimpíadas revela a importância e o potencial que ele tem no mundo”, afirmou o secretário do Turismo, Márcio Nunes. “Em 2023, mais de 1,8 milhão de pessoas visitaram esse espetáculo da natureza segundo a administração do Parque Nacional do Iguaçu, e neste ano já estamos próximos da casa de um milhão de visitantes”.

CASA BRASIL– O estande do Paraná é decorado com imagens dos mirantes das Cataratas do Iguaçu e da Itaipu Binacional, plantas da Mata Atlântica, fauna da região e outros atrativos. Os visitantes assistem a um filme sobre os pontos turísticos e as maravilhas naturais de Foz do Iguaçu, que são mostrados a partir de um diálogo entre uma aventureira e um biólogo no Recinto da Onça, um espaço dedicado à preservação e ao cuidado de onças-pintadas dentro do Refúgio Biológico Bela Vista de Itaipu.

A Casa Brasil funciona durante todos os dias da Olimpíada, das 13h às 22h, como um palco de apresentações culturais e musicais. Nela, também ocorrem comemorações de cada medalha conquistada pelos atletas brasileiros nas mais diversas competições.