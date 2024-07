Ações de combate à direção perigosa são intensificadas pelo Detran-RO

Em mais uma ação para garantir a segurança no trânsito e salvar vidas, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou entre os dias 26 e 28 de julho, em Porto Velho, importantes operações com o objetivo de combater infrações de trânsito e garantir maior segurança nas vias públicas da Capital. As ações, executadas pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (Dtfat), ocorreram em parceria com a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), através do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO).

CORTA GIRO

Realizada na sexta-feira (26), a Operação Corta Giro autuou condutores de seis motocicletas que estavam em desacordo com as normas de segurança, com escapamentos modificados ou outras irregularidades, causando barulho excessivo. A operação também encontrou 12 condutores dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vencida, suspensa ou cassada.

O diretor da Dtfat, Breno Dionísio explicou que, os condutores são autuados devido à desobediência ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “A Operação Corta Giro atende ao clamor social, já que as motocicletas, alvos desse tipo de operação, são barulhentas e provocam a insegurança no trânsito.”

OPERAÇÃO LEI SECA

No sábado (27), a Dtfat realizou a operação Lei Seca na Avenida Calama com a Guanabara, na Capital. A ação resultou na abordagem de 56 condutores, sendo nove deles presos em flagrantes por dirigirem sob a influência de álcool, infringindo o CTB.

A operação, que contou com a participação de equipes de fiscalização do Detran-RO e apoio da PMRO, teve como objetivo retirar das ruas condutores que representam um risco para si e aos demais usuários do trânsito. Foram realizados testes de alcoolemia, a fim de identificar aqueles que haviam consumido bebidas alcoólicas e estavam dirigindo.

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Além de Porto Velho, no período de 22 a 28 de julho, a Dtfat realizou ações nos municípios de Alta Floresta d’Oeste, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Urupá, Vale do Paraíso e Vilhena, totalizando 1.356 abordagens de condutores, com a realização de 287 testes de alcoolemia. Foram flagrados 118 condutores inabilitados e 82 condutores embriagados. Durante as ações foram lavrados um total de 427 autos de infrações de trânsito.

O diretor da Dtfat, Breno Dionísio salientou que, “as abordagens resultaram no flagrante de 28,57% dos motoristas praticando crime, ou seja, 1/3 dos motoristas abordados estavam dirigindo alcoolizados e colocando sua vida e a dos demais em risco. Eis o foco da importância deste tipo de ação: retirar da direção veicular aqueles que insistem em combinar álcool com condução.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforçou a necessidade de intensificar as ações de educação e fiscalização no trânsito. “Desejamos sempre conscientizar através da educação. No entanto, precisamos fazer cumprir a lei através de ações de fiscalização, e a Lei Seca visa proteger a vida. Ao dirigir sob a influência de álcool, o condutor coloca em risco não apenas sua própria vida, mas também a de outras pessoas. Por isso, é fundamental que a sociedade como um todo se conscientize sobre os perigos da combinação de álcool e direção.”