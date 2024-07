TRT-14 organiza os últimos preparativos para a 20ª Edição do TRT Comunidade

No próximo dia 3 de agosto, das 8h às 13h, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Oswaldo Pianna, localizada no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho, será palco da 20ª edição do TRT Comunidade. Essa iniciativa, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), reúne mais de 30 parceiros. Juntos, eles proporcionarão diversos atendimentos e serviços gratuitos à população.

Entre os parceiros que estarão envolvidos nesta grande ação social do TRT-14, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) já iniciou os trabalhos. Reeducandos do Sistema Prisional foram disponibilizados para fazer a limpeza do pátio e a pintura de algumas salas de aula. O material foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Além destes órgãos, o TRT Comunidade conta com as parcerias de outras importantes instituições públicas, privadas e entidades associativas, que oferecerão serviços essenciais à comunidade.

Serviços

Todos os atendimentos serão gratuitos ao cidadão e abrangem diversas áreas, como:

Emissão de documentos: carteira de Identidade, carteira de trabalho digital, registro profissional de jornalista, carteira de idoso, de autista, dentre outros

Vacinação: tétano, hepatite, meningite, COVID-19, influenza, febre amarela, HPV e outros esquemas vacinais para crianças, adolescentes e adultos

Orientação jurídica: advogados estarão disponíveis para prestar orientações em diversas áreas

Atendimento médico e de odontologia

Fisioterapia e fonoaudiologia

Aferição de pressão e glicemia

Testes rápidos: ISTs, HIV, sífilis e hepatites, além de tipagem sanguínea

Benefícios assistenciais

Serviços de estética e cosmética, incluindo corte de cabelo

Orientações sobre protestos em CPF e CNPJ

Ouvidorias: espaço para receber sugestões e reclamações

Palestras

Recreação para as crianças, dentre outros.

Quem tiver interesse na emissão de RG, o Instituto de Identificação Civil e Criminal (Polícia Civil/IICC), destaca que o cidadão deve levar alguns documentos obrigatórios, tanto originais quanto cópias: certidão de nascimento, CPF, certidão de casamento (se casado), comprovante de residência atualizado e foto 3x4.

O presidente do TRT-14, desembargador Osmar J. Barneze, agradece a contribuição de cada parceiro ao longo dessas edições e destaca a importância dessa união de esforços. “Essa iniciativa impacta positivamente a vida de milhares de cidadãos(ãs) que buscam atendimentos no TRT Comunidade. Para se ter uma ideia da relevância do mutirão da cidadania, até a última edição realizada no ano passado, quase 62 mil pessoas já foram atendidas”, ressaltou.