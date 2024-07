TRE-RO apresenta a Exposição “Nossa História” no Porto Velho Shopping

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) está com a exposição "Nossa História", no Porto Velho Shopping. A mostra, localizada no "acesso C", no 1º Piso, fica disponível de 29 de julho a 4 de agosto e oferece uma jornada através da evolução do voto no Brasil.

Lançada no último 10 de maio, a exposição traz vários totens informativos, tanto físicos quanto digitais, exibindo modelos de urnas usados ao longo dos anos, permitindo que os visitantes conheçam a trajetória do voto até a urna eletrônica atual.

Um dos pontos altos da exposição é a apresentação de momentos especiais do livro “Como Sentinelas Avançadas”, que conta a história do TRE-RO. A terceira edição do livro, lançada no final de 2023, traz informações inéditas e fotos exclusivas das eleições e das atividades institucionais no estado.

Participe!

Não perca a chance de visitar a galeria de memória “Nossa História” e conhecer mais sobre a evolução do voto e a importância da Justiça Eleitoral. A exposição é itinerante, então fique atento para os próximos espaços onde ela será exibida.