Instrutores de trânsito reforçam conhecimentos durante Encontro Pedagógico, em Porto Velho

Com o objetivo de atualizar os conhecimentos dos instrutores de trânsito e proporcionar ferramentas para uma formação mais eficiente e segura aos futuros condutores, o governo de Rondônia promoveu o 3º Encontro Pedagógico de Instrutores de Trânsito do Estado, reunindo cerca de 150 profissionais de Porto Velho, Candeias do Jamari e Nova Mutum. O encontro aconteceu nos dias 25 e 26 de julho, no auditório do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), na Capital.

O evento, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), através da Diretoria Técnica de Habilitação (DTH), encerra as capacitações de instrutores planejadas para este ano. Durante o encontro, os instrutores participaram de diversas atividades, como palestras, workshops e dinâmicas de grupo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação de instrutores é uma importante ferramenta na redução do número de sinistros de trânsito. “Ao capacitar os profissionais, estamos investindo no futuro do estado, que formará condutores conscientes e comprometidos na construção de um trânsito de paz”, ressaltou.

PLANEJAMENTO

“Planejamento: passo a passo para aulas de direção veicular mais eficiente” foi um dos temas abordados

QUALIDADE E EMPATIA AO ENSINAR

A instrutora Flaviane Noberto Raposo frisou a relevância do curso para lidar com as dificuldades dos alunos. “O curso é muito importante para melhorar as técnicas e conhecimentos na área. Já tenho um certo tempo neste segmento, como instrutora e também diretora do Centro de Formação de Condutores (CFC), e neste encontro, me chamou atenção a relevância de termos empatia com os alunos, futuros motoristas. É necessário saber como lidar com o nervosismo na hora das aulas e avaliações, e ainda, com candidatos portadores de déficit de atenção ou hiperatividade. Agradeço à equipe pedagógica da Diretoria Técnica de Habilitação, que tem nos ajudado a melhorar os índices de aprovação, o que resulta na formação de condutores mais comprometidos com a segurança viária.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha enfatizou a importância do evento para melhoria da qualidade do ensino de trânsito em Rondônia. “Os instrutores são peças essenciais no processo de formação de condutores conscientes e responsáveis. Ao investir na capacitação desses profissionais, contribuímos para um trânsito mais seguro para todos.”

Com a capacitação dos instrutores, o Departamento Estadual de Trânsito espera que a qualidade do ensino de trânsito seja aprimorada, proporcionando a formação de condutores mais preparados e conscientes. Além disso, o evento contribui para fortalecer a parceria entre o Detran-RO e os CFCs, visando um trânsito mais seguro a todos os rondonienses.