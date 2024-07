Pontos físicos de recarga do ComCard atendem aos usuários que não têm acesso ao RecargaPay

Aos usuários do transporte coletivo que, por algum motivo, não conseguem recarregar o cartão ComCard de forma virtual pelo aplicativo RecargaPay, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que são sete os pontos para realização do serviço de forma presencial.

Conforme a Semtran, problemas na conexão com a internet, danos no celular ou até mesmo o furto do aparelho, entre outros, podem impedir o usuário de fazer a recarga do ComCard Cidadão e ComCard Estudante de forma on-line.

Além disso, manter os pontos de atendimento presencial também facilita para quem não sabe utilizar a internet ou mesmo o celular, bem como atende às necessidades de quem está fora de casa e precisa de crédito para utilizar o celular.

TUDO AQUI E SEMDESTUR

Desde a segunda-feira, 22 de julho, o posto de atendimento do Tudo Aqui no Porto Velho Shopping realiza somente o cadastro e a renovação do ComCard. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Já o posto de atendimento aos usuários do sistema de transporte coletivo que funcionava na sede da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), foi desativado na última sexta-feira, 19 de julho.

PONTOS DE RECARGA COMCARD PRESENCIAL

Net Infor Informatica & Celulares

Av. Jatuarana, 4245 - Nova Floresta

Segunda a sábado: 8h às 18h

Farmácia Super Popular Farquar

Av. Farquar, 515 - bairro Panair

Segunda a sexta: 7h às 19h

Sábado: 7h às 19h

ACR - Associação Comercial de Rondônia

Av. Presidente Dutra, 2815 - Centro

Segunda a sexta: 8h às 13h e das 14h às 17h

Farmácia FTR Ulisses

R. Blumenau - Ulisses Guimarães, Porto Velho - RO

Segunda a domingo: 7h às 23h

Chiquinho Sorvetes

Av. Rio Madeira, 3288 - 2° andar – bairro Agenor M. de Carvalho

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingo: 13h às 21h

Digital Tech

Av. José Amador dos Reis, 3745 – bairro Tancredo Neves

Segunda a sexta: 9h às 18h

Louro Variedades

Av. José Amador dos Reis, 2711 - bairro Juscelino Kubitschek

Segunda a sexta: 9h às 18h