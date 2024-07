Qualidade de vida marca serviços do Circuito de Saúde e Segurança do Servidor do governo de RO

Para reforçar a importância em aderir a uma melhor qualidade de vida, servidores do governo de Rondônia participaram do Circuito de Saúde e Segurança do Servidor, nesta sexta-feira (26), no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. O evento proporcionou a oportunidade para que os colaboradores parassem por um momento em sua jornada de trabalho, a fim de receber cuidados de saúde, orientações básicas do cotidiano e conhecer outros serviços ofertados pelo estado.

Coordenada pela Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), a iniciativa levou ao público diversos segmentos distribuídos em sete estandes. Entre os principais atendimentos, foram oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exames oftalmológicos, dicas de primeiros socorros, exercícios laborais, cuidados com o corpo, entre outros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da abertura de espaços nas dependências do Executivo rondoniense para promover ações que tragam mudanças na rotina dos servidores públicos.

Atenção e cuidades com o ambiente de trabalho foi enfatizado aos servidores

Segundo o superintendente da Segep, Silvio Rodrigues, os serviços contribuem para o bom andamento do cotidiano dos trabalhadores. “Este espaço conta com a parceria de diversas secretarias, departamentos estaduais e outras entidades que aceitaram a missão. Temos aqui vários pontos de atendimento para melhor assistir os colaboradores, e acreditamos que essa primeira experiência deve gerar novas edições, que tendem a melhorar o dia a dia de todos”, pontuou.

AÇÕES

A participação no circuito aconteceu de maneira muito simples, bastando que o colaborador se dirigisse aos estandes montados no centro do complexo do Palácio Rio Madeira, onde uma equipe de voluntários realizava os atendimentos. Os sete pontos de serviços estavam dispostos em círculo, e cada departamento ou entidade organizou o acesso do colaborador até o momento do respectivo atendimento.

A servidora da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Karine Martins, aproveitou a oportunidade para colocar em dia o cartão de vacinação. “Recebi a terceira dose de reforço da vacina antitetânica, completando meu ciclo de imunização. A ação também nos permite lembrar de cuidar de questões básicas de saúde, além do bem-estar durante o trabalho”, afirmou.

Servidora aproveitou a aportunidade para colocar seu cartão de vacinação em dia

No espaço, reuniram-se o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado (Iperon), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), acadêmicos de medicina de uma insituição de ensino superior, entre outras entidades.

DATA COMEMORATIVA

Especialmente no dia 27 de julho é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. No Brasil, a data tem como objetivo reduzir os índices de acidentes, doenças ocupacionais, óbitos e os custos decorrentes desses eventos. Segundo o Núcleo da Segep, as ações estaduais são essenciais para fortalecer o interesse dos trabalhadores em buscar melhor qualidade de vida, da mesma forma, os órgãos orientarem acerca da importância de reduzir riscos e oferecer medidas efetivas no ambiente operacional.