Parques de Porto Velho são opções de lazer à comunidade

Importante forma de melhorar a qualidade de vida é praticar exercícios físicos e interagir com amigos e familiares em espaços agradáveis. Os parques de Porto Velho são ótimas opções de lazer, principalmente neste período de férias escolares. Além da atratividade das belezas naturais, os espaços são propícios para realização de caminhadas, piqueniques, prática esportiva ou momentos de entretenimento e relaxamento.

O Parque da Cidade, localizado na avenida Calama, próximo ao shopping, funciona diariamente, das 5h às 22h. Com um espaço moderno, seguro, iluminado e com toda a estrutura propícia para a prática esportiva, o Parque da Cidade é uma das opções de lazer para os moradores de Porto Velho, que costumam fazer caminhadas no local e passear com seus animais.

O Parque Circuito, umas das principais opções de distração da capital, localizado na avenida Lauro Sodré, zona Norte, é referência na programação dos moradores da capital e é um espaço ideal para praticar atividades físicas e para aproveitar a estrutura do espaço que conta com uma grande área verde com grama aparada, iluminação com lâmpadas modernas de LED, e também oferece mesas e bancos, um quilômetro de pista de caminhada, campo para futebol e vôlei de areia, playground, banheiros e um chuveirão, além de parquinho para a criançada se divertir.

O Parque Circuito é ideal para quem busca fazer atividades físicas

Com funcionamento diário, das 8h às 20h, de acordo com o diretor do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Duran Júnior, o ambiente é utilizado para jogos de vôlei e futebol.

PARQUE NATURAL

Já o Parque Natural, um dos mais conhecidos pelos moradores de Porto Velho, popularmente mais conhecido como Parque Ecológico, após passar por uma revitalização, foi reaberto no último dia 20 e está aberto ao público de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. O parque, que conta com uma extensa área de 390,82 hectares, é reconhecido pela sua grande beleza da fauna e flora amazônica, está localizado no final da avenida Prefeito Francisco Chiquilito Erse (antiga av. Rio Madeira).

O Skate Parque é uma outra opção para todas as famílias

O local passou por reformas no ano passado, inclusive na área para piqueniques e playgroud, e Duran ainda destaca que cerca de 300 metros de trilha estão sendo preparados para quem desejar fazer circuitos.

SKATE PARQUE

O Skate Parque, local bem iluminado, é uma outra boa opção para todas as famílias, especialmente as crianças e adolescentes neste período de férias escolares. A população pode fazer exercícios, caminhadas e passeio ao ar livre, contemplando as belezas naturais do espaço localizado na avenida Guaporé, na região Leste de Porto Velho. No Skate Parque, que funciona das 8h às 23h, a população pode usufruir de pista de caminhada pavimentada, quadras esportivas, pista de skate e patins, brinquedos para as crianças e academia ao ar livre.