Conferência Municipal de Economia Solidária acontecerá na próxima quarta-feira (31)

A 1ª Conferência Municipal de Economia Solidária promoverá debates sobre políticas públicas para o trabalho cooperativo e autogerido, contando com a participação de diversos atores públicos, privados e da sociedade civil. O evento será na próxima quarta-feira (31), das 8h às 17h, no Teatro Banzeiros, localizado à rua José do Patrocínio, nº 110, Centro, com o tema “Economia Popular e Solidária como Política Pública: Construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação em Porto Velho”.

A realização da Conferência é da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico (DDS), seguindo diretrizes do Conselho Nacional de Economia Solidária (Conaes) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O evento tem apoio da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), através do Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unir (ITCP); da Cooperativa Rondoniense de Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis (Catanorte); Cáritas Brasileira – Articulação Noroeste; do Coletivos Cestas Agroecológicas do Movimento dos Atingidos por Barragens (Mab) e da Federação Rondoniense do Artesanato.

O objetivo da Conferência é ser um espaço aberto para retomar os debates de pautas que cerceiam a economia criativa e construir políticas públicas a serem implementadas no município ou levadas para discussão na etapa estadual.

Participam do evento os Empreendimentos Econômicos Solidários e suas organizações de representação; organizações da sociedade civil de fomento e apoio à economia popular e solidária, e representantes do Poder Público (Federal, Estadual, Municipal), poder legislativo e judiciário.

SERVIÇO

As inscrições são feitas através do formulário. Haverá transporte e almoço para os participantes, mais informações pelo telefone (69) 98473-8216.