Discursos emocionados aclamam Mariana Carvalho como pré-candidata a prefeita de Porto Velho

O fim de semana foi agitado na política da capital do estado. Na manhã deste sábado, (27.07), Porto Velho vivenciou um momento histórico com a realização de uma das maiores convenções partidárias já vistas na cidade. Organizada pelo União Brasil e todos os seus partidos aliados, Republicanos, Federação PSDB/Cidadania, PSD, PL, PRTB, Democracia Cristã (DC) e Agir, o evento na Casa de Shows Talismã 21 reuniu convencionais, lideranças políticas, pré-candidatos e apoiadores.

Durante toda a manhã, a multidão permaneceu no local, atenta aos acontecimentos. A energia das fanfarras e os gritos emocionados de "Mariana Prefeita" ecoaram por todo o evento, criando uma atmosfera de entusiasmo entre o público que lotou a convenção. O ambiente amplo e bem estruturado garantiu que todos os presentes fossem bem recebidos e acomodados de forma a assegurar uma experiência positiva. A inclusão de intérpretes de Libras também garantiu que o evento fosse acessível a todos, refletindo um compromisso com a inclusão e a diversidade.

O ápice da convenção foi o anúncio da chegada de Mariana Carvalho, quando centenas de convencionais gritaram pelo nome da pré-candidata a prefeita, sob o tremular de bandeiras, aplausos e apitaços. Aplaudida de pé por centenas de pessoas, dentre candidatos, líderes partidários, correligionários e convencionais, Mariana Carvalho teve sua candidatura à Prefeitura de Porto Velho homologada. Ela contará com o apoio de uma das maiores alianças partidárias já reunidas de partidos que acreditam em seu projeto político para o salto de qualidade que a capital precisa nos próximos quatro anos. Foi um momento marcante, onde a democracia mais uma vez teve voz na maior convenção partidária da capital para as eleições de 2024.

Divulgação

Em um discurso emocionado, Mariana Carvalho afirmou que a convenção ficará marcada como a maior da história. "Não temos apenas um grande time, temos uma seleção, com as melhores pessoas que querem o bem para Porto Velho. E essa seleção é formada por todos que estão aqui, pelas lideranças, pelos pré-candidatos e pelos convencionais que vieram. Eu me preparei a vida toda para estar aqui, com força, coragem e fé, para trabalhar com compromisso e com respeito por todos da nossa capital. Quero ser a melhor prefeita que Porto Velho já teve, pois vou receber a casa arrumada, pelo prefeito Hildon Chaves, que conta com 86% de aprovação popular", assegurou. Ela agradeceu à força política e à capacidade de articulação do deputado federal Maurício Carvalho, seu irmão. "É com esse amor, com essa fé que vamos estar juntos para fazer um lugar cada vez melhor para se viver. Deixo aqui o meu respeito, o meu cumprimento, o meu amor e carinho a todos vocês porto-velhenses. Eu sempre serei por Porto Velho e por todos vocês", completou Mariana.

O prefeito de Porto Velho e presidente regional do PSDB, Hildon Chaves, afirmou que estava na convenção para declarar seu total e irrestrito apoio a Mariana Carvalho à prefeitura de Porto Velho. "Ela é uma líder, gestora nata, sempre conciliadora, sempre comprometida com o desenvolvimento da capital e o bem-estar dos cidadãos. Sua trajetória e seu trabalho refletem o seu empenho e o seu amor por Porto Velho. Mariana encaminhou para a capital mais de R$ 300 milhões, enquanto deputada federal, sendo fundamental para que pudéssemos fazer muito mais por nossa cidade. Por isso, precisamos dar continuidade, temos muito por fazer e avançar na construção de uma capital de verdade", disse o prefeito. Ao final de seu discurso, Hildon Chaves salientou que "em 2016, ela pegou em minha mão e fomos para as ruas. Agora, eu vou pegar na sua mão e caminhar nos quatro cantos da cidade, pedir para que a população siga conosco nesse projeto, para que a capital siga avançando. É Mariana agora!", fraseou.

Divulgação

O deputado federal Maurício Carvalho observou que eventos políticos não costumam lotar uma sala, mas a convenção de Mariana Carvalho lotou a maior casa de shows da capital, com apoiadores, pré-candidatos a vereador, convencionais e lideranças. "Queremos dar continuidade ao trabalho, não podemos retroceder. Vamos fazer o melhor, dando sequência ao que está dando certo. Construímos uma união, pois é assim que podemos construir mais. O que prevalece é o bem, é a nossa cidade. Vamos manter os pés no chão, olhando para frente e com determinação, olhando nos olhos e falando a verdade", acentuou o parlamentar.

O governador Marcos Rocha disse que "precisamos estar juntos pelo nosso município, acredito muito no trabalho e com união podemos fazer muito mais. Sei do trabalho e do empenho da Mariana e por isso estou junto nesse projeto."

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz, destacou seu apoio e dos partidos que integram a sua base estão juntos nesse projeto, ressaltando a parceria dos irmãos Mariana e Maurício Carvalho, "comprometidos em trabalhar por Porto Velho", pontuou.

O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, disse que fez questão de vir dar seu testemunho, para mostrar que Porto Velho vai dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Hildon Chaves, com Mariana Carvalho. Segundo ele, a capital é uma cidade importante e precisa ser gerida por quem tem compromisso.

A convenção do União Brasil e partidos aliados em Porto Velho exaltou o exercício democrático e marcou o início de uma nova fase na política local. A pré-candidatura de Mariana Carvalho, a primeira mulher a reunir a maior aliança de partidos em torno de uma disputa ao cargo mais alto do executivo municipal na capital rondoniense, simboliza uma mudança significativa no panorama progressista para a cidade.

Este evento deixa claro que Mariana Carvalho e seus aliados estão determinados a transformar Porto Velho, com uma plataforma de governo que promete priorizar a saúde, educação e uma gestão pública transparente, entre outros pontos que correspondem aos anseios de cada porto-velhense. O caminho para as eleições de 2024 começou com uma demonstração de força e união, e a expectativa é alta para os próximos passos da pré-candidata.