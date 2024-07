Segunda fase do 30º Interdistrital de Esportes acontece neste final de semana

Realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), inicia a segunda fase dos jogos da 30ª edição do Interdistrital de Esportes, eixo baixo Madeira, que ocorrerá no distrito de São Carlos, de 27 a 31 de julho. Já a etapa final será em Porto Velho, nos dias 23 e 24 de agosto.

Em São Carlos, os jogos serão realizados na modalidade de futebol. Os números são expressivos, pois o Interdistrital, somando cada etapa, vai movimentar mais de 900 pessoas, entre atletas e comissão técnica e ainda milhares de torcedores que comparecem para prestigiar as equipes.

Destacada como uma das competições mais prestigiadas e competitivas da região, o Interdistrital, depois de dois anos, traz de volta à cena o talento futebolístico de Porto Velho. O evento destaca a importância de investimentos no esporte em Porto Velho feitos pela atual gestão do executivo municipal.

O Interdistrital, ao todo, contou com a participação de mais de 20 equipes. Do eixo da BR-364 são: Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Nova Mutum, Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre, Nova Califórnia, Kaxarari e Extrema, respectivamente campeãs nas categorias feminino e masculino na modalidade futebol na 29ª edição do certame. Já do eixo do baixo Madeira são: Aliança, Nova Aliança, São Sebastião, Cuniã, Calama, Demarcação e São Carlos.