Registro no Cadastur é obrigatório para acesso a crédito com baixas taxas de juros

A Secretaria do Turismo do Paraná está fazendo uma campanha junto às Instâncias de Governança Regionais (IGRs) para informar empreendedores de atividades voltadas ao turismo quanto à importância do Cadastur. Trata-se de um sistema do Ministério do Turismo de cadastro e legalização de profissionais e empreendimentos do setor.

O objetivo é que os empresários tenham o conhecimento de que com esse cadastro é possível acessar linhas de crédito como do Fungetur (Fundo Geral do Turismo), do governo federal. O fundo tem, atualmente, cerca de R$ 26 milhões disponíveis para financiar projetos de empreendimentos voltados ao turismo no Estado.

São financiamentos realizados junto à Fomento Paraná e que podem transformar a vida dos empresários do setor. “Estamos em um momento favorável para investimentos no setor, pois temos hoje um Governo que acredita no turismo como fonte de geração de emprego e renda”, destacou o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

Ele lembra que é fundamental que os profissionais que já tenham o registro no Cadastur fiquem atentos quanto ao prazo de validade do mesmo – dois anos para pessoas jurídicas e cinco anos para guias de turismo. “Muitos créditos são negados pela falta de atualização desse cadastro”, disse Nunes.

Atualmente, o Paraná possui mais de 11,2 mil cadastros válidos no Cadastur, sendo obrigatório para acampamento turístico, agência de turismo, guias, parque temático, organizadora de eventos, meio de hospedagem e transportadora turística.

Também podem ter o cadastro empresários de restaurante, cafeteria, bar e similares; de entretenimento e lazer e parque aquático; locadora de veículos para turistas; prestador especializado neste segmento; casas de espetáculos e equipamentos de animação; empreendimento de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, prestador de infraestrutura de apoio para eventos e centro de convenções.

BENEFÍCIOS– Os créditos por empréstimos e financiamentos podem ser usados para investimentos como a compra de bens e também como capital de giro. O maior benefício é a taxa de juros de 0,68% ao mês para projetos e empreendimentos de qualquer porte com atividades voltadas ao turismo. O cadastro pode ser feito no site do Cadastur . Para auxiliar os empresários e profissionais do setor, a secretaria estadual do Turismo elaborou uma cartilha, disponível AQUI .