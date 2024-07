Hotéis investem em retrofit para modernização responsável

Com o turismo global crescendo continuamente, o setor hoteleiro enfrenta a necessidade de se adaptar e modernizar para atender às expectativas dos viajantes contemporâneos. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo internacional cresceu 62,7% em 2023 em comparação com 2022, período pós-pandemia. Nesse contexto, o conceito de retrofit se destaca como uma prática para a modernização e sustentabilidade dos estabelecimentos. O retrofit, que consiste na reforma e atualização de edificações antigas sem a necessidade de demolição completa, traz inúmeros benefícios para hotéis que buscam se manter competitivos e atrativos no mercado.

"Primeiramente, o retrofit permite a atualização das infraestruturas dos hotéis para atender às novas exigências tecnológicas e de conforto dos hóspedes. A modernização de sistemas de climatização, iluminação e conectividade, por exemplo, pode ser importante para oferecer uma experiência mais agradável e eficiente. Além disso, o retrofit é uma prática sustentável que contribui para a redução do impacto ambiental. Ao reutilizar e adaptar estruturas existentes, evita-se a geração de resíduos e o consumo excessivo de novos materiais", comenta o gerente geral do hotel Transamerica Prima International Plaza, que passa pelo processo de renovação.

"Economicamente, o retrofit também pode ser uma alternativa mais viável do que a construção de novos empreendimentos. O custo de uma reforma profunda pode ser significativamente menor do que o de uma construção do zero, especialmente em áreas urbanas onde o espaço é limitado e os custos de terrenos são elevados. Modernizar um hotel já bem localizado pode trazer um retorno sobre o investimento mais rápido, mantendo a operação durante o processo de reforma", afirma o gerente geral do hotel Transamerica Chácara Santo Antônio, que recentemente finalizou o processo de retrofit de algumas de suas áreas.

"Implementar o retrofit em nosso hotel foi uma decisão estratégica que nos permitiu modernizar nossas instalações sem perder o charme e a história do edifício. O feedback dos clientes tem sido extremamente positivo, especialmente daqueles que valorizam a sustentabilidade e a modernização", é o que defendem a gerente do hotel Transamerica Executive Congonhas. Na mesma linha, a gerente do Transamerica Executive Perdizes acredita que “Um futuro projeto de retrofit poderá revitalizar seus ambientes e conectar o hotel às demandas atuais”.

Desta forma, o retrofit é uma estratégia para hotéis que desejam se modernizar, de forma economicamente viável, ao mesmo tempo em que preservam o valor de sua imagem. Ao investir em retrofit, os hotéis não apenas melhoram suas operações e atraem mais hóspedes, mas também contribuem para um futuro mais sustentável e responsável.