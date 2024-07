Banco de Leite Humano Santa Ágata: saiba como doar leite materno em Porto Velho

O Banco de Leite Humano Santa Ágata (BLHSA) recebe doação de mães voluntárias que fizeram o pré-natal, saudáveis e que estejam em período de amamentação. Uma única doação pode alimentar até 10 bebês prematuros ou com baixo peso internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal), do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP).

O cadastro é fácil e rápido, e, além da nutrição básica, a doação ajuda a fortalecer o sistema imunológico dos pequenos. O banco de leite funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 17h, anexo ao Hospital de Base, na Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 3.766, Setor Industrial, em Porto Velho.

O leite materno é essencial para salvar vidas de bebês que nascem prematuros ou com baixo peso

O banco de leite também atua na orientação de mães para a melhoria da amamentação e no fortalecimento da rede de apoio. Qualquer mãe que esteja com dificuldade de amamentar pode procurar ajuda na unidade, sem necessidade de prévio agendamento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o banco de leite tem papel fundamental na vida dos que nascem de forma prematura, fazendo chegar as doações aos bebês que necessitam desse alimento para sobreviver.

DOAÇÃO

O leite passa por um rigoroso processo de pasteurização e análise, garantindo que esteja apto para ser oferecido aos bebês

Segundo a coordenadora do BLHSA, Taiane Falcão, a unidade é a maior incentivadora da amamentação e doação de leite humano em Rondônia. “Sabemos da importância do leite materno e nos capacitamos com frequência para que as as mães e as famílias recebam o apoio necessário para continuar a amamentação, e os pequenos tenham uma melhor saúde,” pontuou.

SERVIÇO

Os bebês que recebem o leite materno doado estão internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e berçário. São 26 leitos com recém-nascidos prematuros ou com baixo peso. Além do cuidado especializado, são aplicadas terapias humanizadas, como o Método Canguru e alimentação com leite materno, refletindo diretamente na melhora da saúde.