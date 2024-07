Usuários do transporte público de Porto Velho podem acompanhar itinerários online

Os usuários do transporte coletivo podem acessar e acompanhar as rotas e itinerários dos ônibus no site da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), evitando que fiquem esperando por muito tempo nas paradas de ônibus, além de ser uma forma de facilitar a rotina diária de quem utiliza o serviço.

Outra forma de acompanhar todos os itinerários, rotas com horários, é através do aplicativo CittaMobi que pode ser baixado pelo usuário diretamente no seu smartphone. O CittaMobi é o app da Companhia de Ônibus Municipal (COM) de Porto Velho, que permite aos usuários verificar as linhas que passam por um determinado ponto de embarque, além de mostrar o tempo de espera para o próximo ônibus.

O aplicativo também fornece uma lista detalhada de paradas para cada linha, juntamente com um mapa que mostra a rota dos ônibus em tempo real. O aplicativo está disponível gratuitamente para dispositivos android e iOS. Acesse aqui para baixar o aplicativo CittaMobi.

CARTÃO COMCARD

Para utilizar o serviço de transporte coletivo, os usuários podem pagar a tarifa cheia, que é de R$ 6, ou solicitar seu cartão ComCard Cidadão, que assegura a redução na tarifa para R$ 4,50. Já para os estudantes, o ComCard Estudante diminui para 50% essa tarifa, chegando ao valor de R$ 2,25.

Quem ainda não possui o cartão ComCard pode acessar o site www.compvh.grupojtp.com.br para localizar o ponto de cadastro mais próximo.