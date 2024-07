Município de Porto Velho reforça fiscalização contra queimadas urbanas

Segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), este ano já foram registradas 261 denúncias de queimadas urbanas em Porto Velho e o trabalho para conter os infratores vem sendo intensificado. A multa para quem for pego praticando tal ato varia de R$ 500 a R$ 2 milhões.

Somente em junho deste ano, a Sema registrou o dobro de ocorrências de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Com relação a julho, apesar de ainda faltar sete dias para o final do mês, já contabiliza 80% do total dos focos de incêndio que aconteceram no mesmo período de 2023.

“Nossa grande dificuldade é que muitas vezes, quando a equipe da Sema chega ao local da denúncia, o infrator já fugiu. Por isso, orientamos que o denunciante, se possível, tire fotos de carro e moto dos infratores mostrando a placa ou até mesmo da residência onde estiver acontecendo a queimada para facilitar a identificação e, consequentemente, a notificação ou multa”, orienta Rainey Viana, diretor de Fiscalização da Sema.

Ele também alerta aos proprietários de terrenos baldios para que procurem conservá-los limpos, livre de vegetação, lixo ou entulhos que possam gerar incêndios. “Tem que manter os terrenos limpos, murados e com calçada. Desta forma, evita que as pessoas joguem lixo e entulhos no local, inclusive materiais como sofás, colchões e cama que são fáceis de queimar, o que podem gerar uma queimada urbana de maior proporção”, acrescentou.

CONSCIENTIZAÇÃO

Além da fiscalização, notificação e até mesmo autuação dos infratores, a Sema tem intensificado as ações de educação ambiental, realizando palestras em escolas, visitando empresas e ainda distribuindo panfletos em pit stop educativos, entre outras atividades que têm como foco a conscientização das pessoas.

DENÚNCIA

Para denunciar os focos de incêndio, a população pode enviar mensagem no WhatsApp da Sema em qualquer horário, através do disque denúncia: (69) 98423-4092. Também é possível ir presencialmente na Sema, localizada na rua General Osório, nº 81, Centro, das 8h às 14h.