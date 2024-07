Governo de RO capacita profissionais da saúde em diagnóstico e tratamento de hepatites virais

Com o objetivo de ampliar a rede de cuidados das hepatites virais, profissionais das áreas de medicina e enfermagem da saúde pública do estado estão participando da Oficina de Capacitação dos Gestores e Profissionais de Saúde para a Implantação da Linha de Cuidados das Hepatites Virais. O evento é realizado por meio de parceria entre o governo de Rondônia e o Ministério da Saúde, com atividades desenvolvidas pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) até sexta-feira (26).

Durante a abertura da oficina, na quarta-feira (24), o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima chamou a atenção para a importância do tema. “Atualmente, estima-se que haja 296 milhões de infectados em todo o mundo, com 1,1 milhão de mortes por ano”, pontuou, e destacou o avanço da Agência nos últimos anos para fortalecer os programas de vigilância. “Há três anos existiam apenas quatro Serviços de Assistência Especializada em todo o estado. Hoje são 12, um crescimento espetacular que proporciona estarmos mais próximos da população em geral”, ressaltou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que, “o governo do estado tem desenvolvido ações que visam melhorar os serviços de saúde e, neste sentido, a proposta da oficina de capacitação e garantir o fortalecimento do cuidado às pessoas, bem como reforçar as discussões quanto ao aprimoramento do diagnóstico e tratamento.”

DESCENTRALIZAÇÃO E MELHORIAS

PARTICIPAÇÃO

De acordo com a gestora da Coordenadoria Estadual das Hepatites Virais da Agevisa, Francilene Alves de Miranda, uma das organizadoras da oficina, participam do evento: