Prefeitura realiza campanha integrada de educação no trânsito para a volta às aulas

As aulas do segundo semestre letivo de 2024 iniciam nesta quinta-feira (25) em todas as escolas da rede pública de ensino de Porto Velho. Visando a segurança de pais, alunos e servidores, demais pedestres e também motoristas, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), trabalhando de forma integrada com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza ações voltadas à educação e fiscalização de trânsito em prol da redução do número de acidentes.

A iniciativa deve intensificar ações preventivas e segurança mediante orientações sobre a importância do uso da faixa de pedestres, embarque e desembarque, e cuidados nas travessias. Orientações também terão como foco a organização do trânsito e dos motoristas quanto ao estacionamento correto de veículos particulares ou do transporte escolar.

Muitos acidentes ocorrem por distrações, principalmente pelo uso constante de celulares enquanto o condutor está dirigindo. Além destes alertas, a Semtran vai ensinar às crianças a fazerem uma travessia correta. Olhar sempre para os dois lados, nunca confiar só na faixa de pedestre e ter mais atenção. Outra importante orientação que será dada é que os pedestres sinalizem para o condutor demonstrando a intenção de fazer a travessia, atenção a velocidade excessiva, a questão de segurança, principalmente em creches.

A Semtran vai alertar para o uso de capacete quando os pais forem deixar os filhos na escola. Os condutores também serão orientados sobre infrações, dentre elas, estacionar em fila dupla, em faixa de pedestres, em local proibido ou nas esquinas. São infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) mais comuns no entorno das instituições de ensino.

A campanha de educação no trânsito será contínua nos horários de entrada e saída das escolas. Em parceria com a Semed, a ideia é estimular na mudança de cultura nos motoristas, chamando a atenção para atitudes responsáveis e do cumprimento das leis de trânsito.