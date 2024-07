Jorginho Mello inaugura plataforma panorâmica no mirante da Boa Vista em Rancho Queimado

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O governador Jorginho Mello inaugurou nesta quinta-feira, 25, a maior plataforma panorâmica de vidro de Santa Catarina no mirante da Serra da Boa Vista em Rancho Queimado. O Governo do Estado investiu mais de R$ 5 milhões no equipamento turístico com contrapartida da prefeitura municipal de R$ 300 mil.



“Isso é coisa de Deus uma vista dessa aqui no Boa Vista. O Governo de Santa Catarina vive um grande momento com essa parceria com a prefeitura. Por isso que obras acontecem e é por isso que empreendedores estão vindo para cá, é por isso que nós vamos ter investimento para transformar a Serra de Santa Catarina, aqui é o portal, é a porta da Serra. É emprego, é desenvolvimento, é arrecadação e as pessoas vão ficar muito felizes de estar aqui contemplando com as suas famílias em um momento de lazer”, comemorou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Além da vista deslumbrante, o mirante conta com uma área total de 800 metros quadrados com uma plataforma de vidro que se projeta sobre a Serra da Boa Vista. Tem ainda uma edificação de apoio com restaurante, lojas, banheiros, espaço multiuso e parque infantil. “Aqui não tinha nada e a gente percebia que muitas pessoas vinham aos finais de semana fazer piquenique, casamentos, acampar. Então fomos até o governo federal, não tivemos êxito, e viemos para o Governo do Estado, com quem a gente conseguiu esse recurso”, comemorou a prefeita de Rancho Queimado, Cleci Veronesi.

O secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, ressaltou que houve a combinação da infraestrutura entregue pelo Governo do Estado e o investimento privado, com os empreendimentos que fazem parte do complexo do mirante. “Junto com a promoção turística de um destino, vem a iniciativa privada fazendo o seu papel. O governador Jorginho Mello ao criar a Secretaria do Turismo planejou exatamente isso. Assumiu o inverno como um produto turístico. Nós estamos dentro da Estação Inverno de Santa Catarina fazendo essa inauguração do mirante. E junto com isso começa a se promover todo um ecossistema nessa contemplação de natureza, não apenas o sol e mar, mas também todos esses elementos de Santa Catarina, que levam à contemplação, à natureza e ao esporte de aventura e o mirante simboliza tudo isso”, concluiu Neiva.