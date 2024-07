Samu 192 no Rio está fora do ar; veja para quais telefones ligar

O serviço do Samu 192 na cidade do Rio de Janeiro está temporariamente fora do ar, comunicou na tarde desta quinta-feira (25) a Secretaria de Estado de Saúde. Segundo a secretaria, uma queda no sistema da operadora Oi provocou a paralisação.

O serviço está sendo realizado em caráter emergencial por meio de quatro telefones:

021 - 968738302

021 - 96874-3032

021 - 96873-4084

021 - 96874-2364

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência , mais conhecido como Samu, atende os casos de urgência e emergência. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana.

O Samu foi criado em 2003 e faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências. Ao ligar para o 192, a população recebe socorro nas residências, locais de trabalho e vias públicas.