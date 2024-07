Com apoio do Estado, Maringá sediará evento internacional do Rotary em 2025

Maringá sediará em setembro de 2025 o 48º Instituto Rotary do Brasil, um evento internacional que deve reunir cerca de 2.500 participantes de todos os estados brasileiros e de outros países da América do Sul durante uma semana na cidade. O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou o apoio do Governo do Estado e a sua participação na programação após um encontro com representantes da organização nesta quinta-feira (25) no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Segundo Ratinho Junior, eventos como o promovido pelo Rotary convergem com o objetivo do poder executivo estadual em posicionar o Paraná como um destino atrativo para grandes eventos nacionais e internacionais, alavancando o turismo de negócios e gerando renda para as comunidades locais. “É uma oportunidade para que pessoas de outros estados e até mesmo de outros países conheçam o nosso Estado, o que tem um grande impacto na economia através do setor de serviços, com turistas gastando em hotéis, restaurantes e transporte”, afirmou.

O governador também elogiou a escolha por Maringá para sediar o evento anual. “Isso ajuda a descentralizar e dar mais dinamismo aos grandes eventos no Paraná, que normalmente estão concentrados em Curitiba e Foz do Iguaçu”, comentou. “Maringá é uma cidade organizada e com boa capacidade de receber bem um grande volume de visitantes”.

Durante a semana do encontro, que inicia em 4 de setembro, os participantes poderão explorar a diversidade cultural e as belezas naturais do Noroeste do Paraná, com atividades planejadas para promover o turismo regional.

De acordo com o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, que acompanhou a reunião, a iniciativa visa não apenas mostrar as atrações turísticas de Maringá e arredores, mas também fomentar a economia local, incentivando a venda de produtos típicos da região aos visitantes. “O Paraná vai receber o maior evento de Rotary no Brasil, que pela primeira vez na história será realizado fora de uma capital, com profissionais de todas as áreas conhecendo o nosso Estado”, disse.

MAIS EVENTOS– O secretário também lembrou a criação do programa Paraná Mais Eventos, instituído por meio de uma lei estadual no final de 2023. A legislação regulamenta o apoio institucional e financeiro do Governo do Estado, autorizando o estabelecimento de convênios e contratos com os organizadores de congressos, seminários, encontros e festividades variadas que ocorrem em todas as regiões do Paraná.

“O Paraná Mais Eventos possibilita que o poder público estadual seja um grande parceiro de eventos relevantes como este, que vai reunir cerca de 2.500 participantes em Maringá, reforçando as potencialidades turísticas da cidade e de toda a região Noroeste do Estado”, defendeu o secretário do Turismo.

O ex-governador distrital do Rotary José Claudiney Rocco, que é um dos organizadores do evento, informou que o 48º Instituto acontecerá no Paraná Expo, que é um grande centro de eventos de Maringá, localizado próximo ao aeroporto da cidade. Na avaliação dele, o apoio do Governo do Estado e a presença do governador são importantes para o sucesso do encontro.

“Maringá é a primeira cidade do interior que receberá um evento dessa magnitude, então estamos nos planejando para que a cidade represente o Paraná para as lideranças do Rotary de todo o Brasil e da América Latina. Para isso, a participação do Governo do Estado, e sobretudo a presença do governador para falar sobre o Estado, são fundamentais”, declarou Rocco ao entregar o convite para Ratinho Junior.

ROTARY– Fundado em 1905 em Chicago, Estados Unidos, o Rotary conta atualmente com 1,4 milhão de membros em cerca de 46.000 clubes espalhados por mais de 200 países. A organização voluntária se dedica a promover a paz, combater doenças, fornecer acesso à água limpa, apoiar a educação, salvar mães e filhos e desenvolver economias locais.

No Brasil, o Rotary existe desde 1923 e conta com cerca de 2.400 clubes e mais de 50.000 rotarianos ativos em todas as regiões do país. O Rotary Brasil se destaca por realizar projetos significativos em áreas como educação, saúde e desenvolvimento comunitário.

Entre suas iniciativas de maior impacto, estão as campanhas de erradicação da poliomielite, projetos sustentáveis e programas de intercâmbio de jovens – este último, inclusive, foi uma das inspirações para a criação do programa estadual Ganhando o Mundo, que já levou 1.240 estudantes da rede estadual de ensino para países da América do Norte, Europa e Oceania.