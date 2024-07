Feira de Empreendedores acontece nos dias 30 e 31, em Porto Velho

Mais uma edição da Feira de Empreendedores, promovida pelo Governo de Rondônia, será realizada em Porto Velho nos dias 30 e 31 de julho, das 7h30 às 16h. O evento acontece na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM), com a participação de empreendedores de vários segmentos, praça de alimentação, música ao vivo e um ambiente para crianças.

A feira é coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e lazer (Sejucel) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo da feira é impulsionar o crescimento dos pequenos negócios locais, proporcionando um espaço onde os empreendedores possam exibir seus produtos e serviços para a comunidade. “A iniciativa busca criar mais oportunidades para a comercialização, rede de contatos e troca de experiências entre os empreendedores”, pontuou.

De acordo com o vice-governador e titular da Sedec, Sérgio Gonçalves, a Feira de Empreendedores é uma chance para os pequenos empresários mostrarem seus trabalhos. “O objetivo do governo do estado é oferecer suporte e visibilidade aos pequenos e médios empreendedores, que têm o papel importante de impulsionar a economia estadual”, afirmou.

INSCRIÇÕES

Os empreendedores interessados em participar das próximas edições podem acessar o edital de credenciamento disponível e se inscrever gratuitamente no link: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/edital-de-credenciamento-de-empreendedores-sedec-codmpe/.