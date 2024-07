Curso de Suporte de Vida ao Trauma Pré-Hospitalar potencializa qualificação dos profissionais de saúde do SUS

Com o objetivo de fortalecer a Rede de Urgência e Emergência do estado de Rondônia, 24 profissionais da área da saúde foram certificados no curso de Suporte de Vida ao Trauma Pré-Hospitalar (PHTLS), realizado no Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde (Cetas), nos dias 20 e 21 de julho, em Porto Velho. A capacitação reuniu profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem da Capital e de municípios do estado.

O treinamento, direcionado aos profissionais da saúde que atuam nas áreas de urgência e emergência das unidades pré-hospitalares de saúde do estado, foi ministrado pelos profissionais do Centro de Treinamento em Urgência e Emergência da América Latina, instrutores chancelados internacionalmente, que utilizam a metodologia teórico-prática que inclui aulas em sala e simulações realísticas em ambiente externo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa representa um avanço na qualificação dos profissionais de saúde da região, preparando-os para responder de maneira cada vez mais eficaz e coordenada a situações críticas de trauma pré-hospitalar.

Simulação do treinamento de Suporte de Vida ao Trauma Pré-Hospitalar

QUALIDADE NO ATENDIMENTO

A diretora-geral do Cetas, Luciene Almeida, destacou a importância da capacitação para melhorar a qualidade do atendimento de emergência no estado. “O treinamento representa um avanço na capacitação dos profissionais de saúde, garantindo cuidados de excelência aos pacientes em situações críticas. O Cetas cumpre a missão de desenvolver os profissionais de saúde com foco na melhoria dos processos de trabalho e no cuidado de vidas sob a responsabilidade dos servidores do SUS,”

No mês de agosto, o Cetas continua promovendo outros cursos chancelados nas macrorregiões de saúde de Porto Velho e Cacoal, para atender à rede de atenção às urgências e emergências do estado.