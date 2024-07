Fiscalização de dispositivos para segurança no transporte de cargas e passageiros é realizada em Porto Velho

Com o intuito de supervisionar cronotacógrafos, dispositivos essenciais para a segurança no transporte de cargas e passageiros, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia (Ipem-RO) realizou uma operação de fiscalização com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os dias 17 e 19 de julho, em Porto Velho, na rota sentido Candeias do Jamari.

O cronotacógrafo é um instrumento destinado a indicar e registrar, simultaneamente, a velocidade e a distância percorrida por veículos de carga com peso bruto acima de 4.536 quilogramas, e veículos de passageiros com mais de 10 lugares. A obrigatoriedade da verificação metrológica do instrumento está prevista na Resolução do Contran nº 92, de 4 de maio de 1999.

Durante a operação, seis notificações foram emitidas devido a certificados de aferição com prazo de validade vencidos. Os certificados, emitidos pelo Ipem-RO, são essenciais para garantir que os cronotacógrafos estejam funcionando corretamente e registrando os dados com precisão. A validade dos certificados de aferição é um dos critérios verificados durante as fiscalizações. A ausência de um certificado válido pode resultar em penalidades para os proprietários e operadores dos veículos.

O presidente do Ipem-RO, Carlos Albuquerque, ressaltou a relevância da ação para a segurança nas vias. “Os dispositivos são fundamentais para garantir a segurança nas estradas, monitorando o comportamento dos motoristas e ajudando a prevenir acidentes causados por excesso de velocidade e fadiga ao volante.”