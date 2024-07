Prefeitura abre chamada para vagas nos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar nesta quinta e sexta-feira (25 e 26)

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre nesta quinta e sexta-feira (dias 25 e 26) a chamada escolar para o preenchimento de vagas nos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACEs) para o segundo semestre do ano letivo.

A iniciativa, fundamentada na Lei Complementar nº 772 de 12/07/2019 e na Portaria nº 362/ASTEC/GAB/SEMED de 27/10/2021, visa promover transparência no processo de ingresso de novos alunos. A chamada escolar tem como objetivo atender os estudantes da rede municipal de ensino no contraturno, manhã e tarde, e a comunidade em geral a partir de 17 anos no período noturno. Os cursos oferecidos incluem Música, Dança, Artes Visuais e Teatro, a serem ministrados nos CMACEs Som na Leste, Jorge Andrade e Francisco Lázaro dos Santos - Laio.

O certame é unificado entre os três centros, cada um oferecendo cursos em diferentes linguagens. A transferência para outra rede de ensino desvincula automaticamente o aluno do CMACE.

As inscrições serão realizadas de forma on-line, onde o responsável legal deverá preencher corretamente todos os campos solicitados no formulário. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso, conforme a disponibilidade de vagas, e fica vedada a inscrição em mais de um Centro de Arte.

O não comparecimento para efetivação da matrícula dentro do prazo resultará na disponibilidade automática da vaga para o próximo candidato inscrito. O período de matrícula será de 7 a 8 de agosto de 2024, a ser realizada obrigatoriamente de forma presencial no CMACE escolhido no ato da inscrição on-line, no mesmo turno e horário em que o aluno irá estudar.

O quadro de vagas e outras informações podem ser consultadas no edital.