Evento Cultural acontece no Teatro Palácio das Artes de 1º a 4 de agosto, em Porto Velho

Para fortalecer as artes cênicas e cultura no estado, o governo de Rondônia promove a 7ª edição do Evento Cultural, inciativa que ocorre desde 2021. O evento vai acontecer entre os dias 1º e 4 de agosto, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a comunidades carentes.

De iniciativa da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), o evento vai oferecer uma ampla mostra de danças e artes cênicas. A 7ª edição do Evento Cultural incluirá o Museu da Memória Rondoniense (Mero), com exposições do acervo histórico de Rondônia; a Biblioteca Pública Estadual Doutor José Pontes Pinto, com jogos lúdicos e leitura e a Casa da Cultura Ivan Marrocos, com artesãos e exposição de artistas plásticos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento celebra a riqueza cultural da região e reforça a promoção de ações de responsabilidade social, evidenciando que a arte pode ser uma poderosa ferramenta para promover a qualidade de vida e bem-estar coletivo.

O presidente da Funcer, Nery Rodrigues, destacou a importância do evento como uma oportunidade para valorizar as raízes e fomentar a cultura local. “O evento tem recebido ao longo dos anos artistas de dança e artes cênicas, e nesta edição contempla também os artesãos, artistas plásticos e a formação de artistas do estado, além de exposições do acervo histórico de Rondônia.”

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (1º/8)

18h – Abertura do evento;

18h- Cia Neanderthais: “A Revolução dos Bons Revoltados”;

19h – Visionapache: “Show Visionapache”;

19h35 – Îagûara: “De Corpo e Alma: Amazônia”;

20h05 – Hermes Sagitta: “Hermes Trap Hits”;

20h40 – Studio Valeria Carvalho: “Duo e Fusões”;

21h15 – Cia de Dança Tsunami: “Amazonina – Um Espetáculo Nortista”; e

21h40 – Studio Jayson França: “Buliçoso” (20min).

Sexta-feira (2/8)

18h30 – Grupo Includança: “Includança: Inclusão é Convidar para Dançar”;

19h05 – Matteus: “Adele – Set Fire to the Rain” (Música em Libras);

19h15 – Mateus e Israelly: “Calum Scott – You Are the Reason” (Música em Libras);

19h25- Coral IFRO: “Fragmento – Entre Vozes e Versos”;

20h – Arte de Dançar: “O Fantástico Mundo da Dança”;

20h35 – Grupo Express Arts: “Em Nome do Amor”;

21h10 – EC. Dance School: “Dança é Vida”; e

21h45 – GAT Studio de Dança: “GAT em Terras Brasileiras”.

Sábado (3/8)

16h – Studio Miss Ballet: “Vida de Bailarina”;

16h35 – Ballet Inplac: “Esperança de um Sorriso”;

17h10 – Ciranda Espaço Musical: “Amostra Musical”;

17h45 – Ballet Rita Nascimento: “Encanto”;

18h20 – Grupo Cordão de Ouro Capoeira: “Dança Afro-Indígena Maculelê”;

18h45 – Elenco Funcer: “A Menina e a Roseira – Violência Doméstica”;

19h20 – Grand Sauté Studio: “Mostra de Dança Grand Sauté Studio”;

19h55 – Ballet e Jazz Sapiens: “Mostra de Dança Sapiens”;

20h30 – Grupo Garden: “The Awakening of the Garden”;

20h50- Núcleo Christina Pontes de Danças: “Glamour Bellydance”;

21h25 – Centro de Movimento Primeiro Ato: “Mostra de Dança”; e

22h – Studio de Dança Talita Brasil: “Dançando MPB”.

Domingo (4/8)