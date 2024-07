Inscrições para curso profissionalizante de Monitor de Turismo encerram na quinta-feira, 25

Estão abertas até quinta-feira (25), as inscrições para o curso presencial de Monitor de Turismo que o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) vai ofertar no polo Orlando Freire, em Porto Velho, de 29 de julho a 9 de agosto. Para se inscrever o candidato pode acessar a página da instituição de ensino, através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-presenciais-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional-inscricoes-abertas-15-7-a-25-7/

O monitor de turismo atua na condução e monitoramento de visitantes e turistas em locais de interesse cultural. Pode trabalhar em diferentes campos, como recreação em eventos, resorts e outros destinos nacionais e internacionais, além de cruzeiros e parques. A idade mínima para frequentar as aulas do curso é 15 anos, enquanto a escolaridade mínima é o ensino fundamental.

No atual cronograma do Idep, estão sendo oferecidos também outros cursos que podem agregar na carreira de quem busca atuar no setor turístico, como Espanhol Básico, cujas aulas acontecerão na sede da Escola Técnica Estadual do Idep (Etec), e Recepcionista de Eventos, que vai acontecer no Polo Orlando Freire.

INDÚSTRIA PROMISSORA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra na cadeia produtiva do turismo é fundamental, tendo em vista os investimentos que o governo realiza com foco no crescimento desse modelo de mercado, a exemplo de ações desenvolvidas nesse sentido como a ExpoTurismo 2024, evento que aconteceu no início de julho em Porto Velho e buscou promover a integração do setor de turismo do estado com a região Norte e todo país. “O governo de Rondônia vem fortalecendo o setor turístico com a parceria de outros segmentos da sociedade por se tratar de uma indústria promissora para a região”, salientou.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira ressaltou que, a instituição de ensino lança cursos conforme as demandas do mercado de trabalho. Enquanto alguns alunos se interessam em empreender, outros estudantes estão sempre atualizando o currículo. “Muitas vezes existem vagas nas empresas aguardando apenas um trabalhador qualificado em condições de ocupar tal posto de trabalho.”

A moradora do Bairro Cohab, na Capital, Beatriz Loreto de Oliveira, de 20 anos, está fazendo o curso Técnico em Marketing por considerar uma área que pode ser útil em qualquer ramo de atividade. “Faço o curso universitário de Farmácia e gosto da área da saúde, mas percebi que se o profissional não faz um bom marketing não progride na sua carreira”, destacou.