Viaje Paraná abre espaço para empresários do turismo na FIT América Latina

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, abre nesta quarta-feira (24) um edital de inscrição para empresários interessados em expor seus produtos e serviços na Feira Internacional do Turismo (FIT) América Latina. O evento acontece entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, em Buenos Aires (Argentina). O Brasil é o convidado para compor a edição 2024 da feira.

A Argentina é o país maior emissor de turistas para o Brasil e o segundo para o Paraná. Somente neste ano, de janeiro a junho, foram registrados 1.196.755 turistas argentinos no País e 139.432 no Estado, de acordo com a Embratur .

O objetivo da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu) é propiciar que empresários paranaenses do setor levem para o evento os atrativos do Estado e apresentem o potencial dentro de todos segmentos. O Viaje Paraná, órgão estadual vinculado à Setu, irá auxiliar os participantes com a disponibilização de espaço no estande e duas credenciais por empresa. A participação das interessadas no estande é gratuita, ou seja, não há taxa ou contribuição.

A exigência é que tanto as empresas quanto os destinos e produtos expostos e comercializados sejam originários do Paraná. Além disso, os materiais de divulgação deverão estar no idioma do país onde o evento será realizado, ou seja, em espanhol no caso da FIT América Latina.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, lembra que a FIT é um dos eventos promocionais mais importantes da América Latina, por permitir negociações entre os principais players do mercado. “A feira é uma excelente oportunidade de promover a marca, produtos e serviços dos paranaenses para o público final e profissionais de turismo da Argentina. É um bom momento para expandir a rede de contatos, encontrar novos parceiros de negócios e trocar experiências com outros profissionais do setor”, afirma Cortes.

GASTRONOMIA –Será permitido aos expositores brasileiros ofertarem degustação de gastronomia, desde que os produtos alimentícios tenham registro no Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e, quando aplicável, no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), devendo atender as normas sanitárias e aduaneiras da Argentina.

O FIT América Latina reúne milhares de profissionais do turismo, entre agentes de viagens, operadores turísticos, hoteleiros e representantes de destinos turísticos do mundo todo. Na edição de 2023, a feira recebeu 87.986 pessoas de público final e 39.506 profissionais de turismo, totalizando 127.492 visitantes.

COMO PARTICIPAR- Os interessados devem preencher o formulário disponível AQUI até o dia 04 de agosto. Haverá uma seleção entre os inscritos, conforme critérios estabelecidos e especificados no mesmo link e de acordo com o Manual do Expositor .