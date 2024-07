Seminário vai discutir consolidação do Paraná como destino turístico de inverno

O potencial para o turismo paranaense durante a estação mais fria do ano é o tema do Seminário Inverno Paraná 2024, que acontece nesta quinta-feira (25), às 14h, na sede do Sebrae em Curitiba. O evento é realizado pela Abrasel e Sebrae, com apoio do Governo do Estado, e reunirá empresários do setor.

Os debates têm o objetivo de fortalecer ações para consolidar o Paraná como destino turístico no inverno. O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, é um dos palestrantes e vai demonstrar o potencial turístico do Estado. Serão destacados os principais atrativos, especialmente os já consolidados com uma boa rede de hotelaria, gastronomia e acesso (terrestre e aéreo), estruturas fundamentais para receber turistas.

“Estamos em um processo favorável para o turismo e precisamos mostrar os nossos serviços, hotéis, pousadas, restaurantes, ou seja, todos os serviços para atender os turistas. É isso que movimenta a economia do Estado neste setor e é com isso que empregos são gerados”, destacou o secretário.

A programação do seminário também inclui palestras sobre potencial do turismo e da gastronomia da Capital do Estado e a ação do empresariado para a construção do turismo no inverno em Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, cidades que são referências no país como destinos nessa época do ano. Também haverá uma degustação de produtos típicos paranaenses

Serviço:

Seminário Inverno Paraná 2024

Data: 25 (quinta-feira)

Horário: 14h00 às 16h30

Local: Sebrae Paraná - Rua Cyro Vellozo, 59 - Prado Velho - Curitiba