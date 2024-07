Hospital de Base recebe doação de equipamentos para cirurgias de fissura labiopalatina

O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP) recebeu novos equipamentos na sexta-feira (19). Foram entregues uma doação de um foco cirúrgico, um desfibrilador e uma mesa cirúrgica. Os equipamentos vão integrar o centro cirúrgico da unidade hospitalar, para atender os pacientes de fissura labiopalatina do Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis). Com os novos equipamentos, uma nova sala cirúrgica será aberta.

A Operação Sorriso do Brasil, juntamente com uma empresa de equipamentos médicos, entregou a doação aos representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O secretário adjunto da saúde, Elcio Barony, os equipamentos fortalece o atendimento aos pacientes e o trabalho dos profissionais.

Segundo a diretora-geral do HBAP, Katiane Brandão, os equipamentos recebidos são de alta tecnologia e vão trazer mais qualidade no atendimento dos pacientes, principalmente, proporcionando um aumento no número de cirurgias para mais de 200 por ano.

SERVIÇO

Quando o serviço de fissurados foi instalado em Rondônia, as cirurgias aconteciam por meio de missões da Operação Sorriso, com a vinda dos profissionais uma vez ao ano, ou com o encaminhamento dos pacientes para outros estados. Atualmente, os atendimentos são realizados no próprio hospital.

A Sesau trabalha em parceria com a Operação Sorriso

Estiveram presentes na cerimônia de entrega, representantes das pastas estaduais, Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), representantes da empresa doadora, representantes da Operação Sorriso Brasil e Operation Smile International, profissionais de saúde e da Associação dos Fissurados de Rondônia (Asfir).

NUFIS

O Núcleo de Fissurados de Rondônia do Hospital de Base tem 800 pacientes cadastrados, e realiza uma média de 10 cirurgias e 700 atendimentos ambulatoriais por mês, trabalhando com o público de todas as idades.

ATENDIMENTOS

Nufis fica localizado no Hospital de Base

Conforme o coordenador do Nufis, Felipe Leão, explicou que, quem precisar de atendimento pode ir diretamente ao núcleo, que será feito o acolhimento do paciente. “Os atendimentos são voltados a pessoas com qualquer idade, que podem buscar tratamento,” explicou.

O Nufis fica localizado no Hospital de Base, na Avenida Governador Jorge Teixeira nº 3.766, no Bairro Industrial, e funciona das 8h às 18h.

OPERAÇÃO SORRISO

A Operação Sorriso é uma organização sem fins lucrativos que busca oferecer acesso à cirurgias e cuidados de saúde essenciais, começando com cirurgia de fissuras labiopalatinas e cuidados abrangentes. Atua em 37 países no mundo fornecendo conhecimentos médicos, formação, orientação, investigação e cuidados através da equipe de voluntários. Trabalha em conjunto com governos locais, organizações sem fins lucrativos e sistemas de saúde, com apoio de doadores e parceiros empresariais.

A Operação Sorriso atua no Brasil desde 1997 e, desde então, já realizou 6.028 cirurgias gratuitas no país para crianças, adultos e idosos nascidos com fissuras. De acordo com a diretora de parcerias corporativas da América Latina, da Operation Smile Internacional, Paola Pineda evidenciou que, “o maior objetivo é ter certeza que estamos cuidando dos pacientes, pois eles não têm apenas um problemas visual, mas um impacto na saúde como um todo, em fatores como alimentação, respiração, nas relações pessoais e profissionais.”