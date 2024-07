Curso de Atualização para Taxistas está com matrículas abertas em Porto Velho

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) está com inscrições abertas para o Curso de Atualização para Taxistas, em Porto Velho. A capacitação, que vai acontecer nos dias 1º e 2 de agosto, é destinada aos profissionais que já possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Categoria “B”, e o certificado do Curso de Formação de Taxista. As matrículas podem ser feitas até as 13h30 do dia 31 de julho, na Escola Pública de Trânsito (EPTran), localizada na Avenida Padre Chiquinho, nº 903, no bairro Pedrinhas, ou pelo WhatsApp (69) 99356-0519.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo do estado tem investido na formação de profissionais que realizam transporte de passageiros, contribuindo para segurança e melhoria na prestação do serviço aos cidadãos.

Segundo o diretor da EPTran, Welton Roney Nunes, o curso de atualização é uma exigência do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e deve ser realizado a cada cinco anos por todos os profissionais da categoria.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o curso é uma oportunidade para os taxistas se manterem atualizados sobre as normas de trânsito e legislação específica para a categoria, além de aprimorar as técnicas de atendimento ao público.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Ter completado 21 anos;

CNH Categoria “B”;

Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH decorrente de crime de trânsito, bem como, não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos;

Certificado do Curso de Formação de Taxista (original);

Taxa de Matrícula paga no valor de R$ 56,80 ( cinquenta e seis reais e oitenta centavos);

Formulário de matrícula preenchido e anexado.

O curso tem carga horaria de 10 horas/aula, onde os cursistas terão aula de Direção Defensiva e Relações Humanas.