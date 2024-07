Ações de prevenção e combate às hepatites virais são realizadas em Porto Velho, durante mês alusivo

Para reforçar as ações de prevenção e combate às hepatites virais, o governo de Rondônia está realizando testagem rápida para hepatite tipo B, no Espaço Saúde, localizado no segundo piso de um estabelecimento comercial na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Agenor Manoel de Carvalho, em Porto Velho. O horário de atendimento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 12h às 20h. As ações acontecem em alusão à campanha Julho Amarelo, mês instituído no Brasil para combate às hepatites virais, infecções que atingem o fígado causando alterações leves, moderadas ou graves e, na maioria das vezes são silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas.

Desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), as atividades buscam a conscientização, enfrentamento e prevenção à doença. Está previsto para o dia 26 de julho, também no Espaço Saúde, das 15h às 20h, uma ação promovida pelo Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), chamada “Cemetron Itinerante”, que vai oferecer serviços de vacinação contra hepatite B e demais vacinas do calendário vacinal, testagem rápida para hepatites e distribuição de kit de prevenção e orientações sobre hepatites, sífilis e HIV.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, através de ações desenvolvidas por meio de campanhas, a população é incentivada a realizar exames regulares, o que pode levar à detecção precoce de doenças. “O estado tem investido em iniciativas que promovam a saúde e o bem-estar dos cidadãos, com foco na proteção e promoção da qualidade de vida dos rondonienses”, salientou.

A coordenadora do setor de epidemiologia do Cemetron, Giceli Daian, enfatizou sobre a importância de a população estar alerta aos sintomas. “Os mais comuns são a pele ou olhos amarelados, náuseas, dor abdominal, fadiga e febre. Mas pode acontecer de alguns casos serem assintomáticos, então se teve contato com alguém que apresentou com os mesmo sintomas, deve realizar o teste rápido,” afirmou.

ATENDIMENTO

Vacinação contra a hepatite B é a medida mais eficaz para prevenir a doença

Para consultas, a orientação é ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua região. Após a avaliação será definido, dependendo do quadro clínico, para qual unidade vai ser encaminhado, POC, Cemetron, Centro de Pesquisa Tropical (Cepem) ou Serviço de Assistência Especializada (SAE).

PREVENÇÃO

A imunização contra a hepatite B é a principal forma de prevenção à doença, disponível no Brasil desde 2016. Outras medidas preventivas incluem o uso de preservativos em todas as relações sexuais e não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e depilar, escovas de dentes, materiais de manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, além de cuidados ao fazer tatuagens e colocar piercings. Além disso, é fundamental que todas as mulheres grávidas realizem o pré-natal e façam exames para detectar hepatites, HIV e sífilis.