Secretaria de Comunicação realiza cobertura do Arraial Cultural com produção recorde de conteúdo

A Secretaria de Comunicação do Estado do Acre (Secom) marcou presença no Arraial Cultural, realizando uma cobertura completa e detalhada dos seis dias do evento, que foi realizado no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. Ao longo dos dias de festa, foram produzidas matérias, vídeos e mais de 27 horas de transmissão ao vivo, levando a alegria e a cultura do Arraial a todo o estado.

Secretaria de Comunicação fez a cobertura do Arraial Cultural 2024 com produção recorde de conteúdo e dedicação da equipe. Foto: José Caminha/Secom

Segundo a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, a cobertura do Arraial Cultural foi um sucesso graças à dedicação e ao empenho da equipe de comunicação. A transmissão ao vivo alcançou espectadores em todo o Brasil, desempenhando um papel crucial até mesmo na avaliação das quadrilhas. A equipe da Secom, composta por quase 30 pessoas trabalhando, fez a diferença.

Segundo a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, a cobertura do Arraial Cultural 2024 foi um sucesso; da esquerda para direita: repórter Juliana Queiroz, Nayara Lessa e a fotógrafa Alice Leão. Foto: Alice Leão/Sete

“A Comunicação fez a diferença com a transmissão desta live que o Brasil todo assistiu. Conversando com o pessoal da quadrilha campeã, a Malucos na Roça, eles nos disseram que nossa transmissão foi fundamental para que pudessem verificar seus erros. Agradeço a toda a equipe da Secom, que trabalhou incansavelmente até altas horas. Em nome do nosso governador, agradecemos o empenho, dedicação e respeito. Saindo do Arraial Cultural, iremos para a Expoacre Juruá e, depois, para a Expoacre, sempre contando com a audiência de todos os acreanos”, afirmou a gestora.

Secom contou com todo o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), que disponibilizou uma sala para a equipe de jornalismo, marketing, publicidade e administrativo pudessem trabalhar. Foto: Alisson Oliveira/Secom

Para a repórter da Agência de Notícias do Acre, Tácita Muniz, cobrir eventos culturais sempre a deixa muito feliz, pois a cultura é uma área que ela ama e acredita que é por meio dela, juntamente com o esporte e a educação, que conseguimos mostrar e fortalecer a arte para os jovens.

“Este ano, em específico, me chamou a atenção a homenagem de duas quadrilhas ao Padre Paolino. Foram duas apresentações bem potentes devido à história dele e à sua dedicação ao nosso estado. Então, me emocionou ao ver como trabalharam de forma tão sensível nas apresentações. O maior desafio de grandes coberturas, na minha opinião, é você conseguir passar para o leitor tudo o que se passa ali. E o Arraial Cultural é um evento que envolve muita coisa ao mesmo tempo, então com certeza, a pressão maior é levar o leitor, por meio das palavras, para essa festa tão linda e rica de história e cultura”, afirmou a repórter.

Repórter Samuel Bryan afirmou que, dentro da comunicação pública, o trabalho de cobertura de grandes eventos como o Arraial Cultural é um dos mais gratificantes. Foto: José Caminha/Secom

O repórter Samuel Bryan afirmou que, dentro da comunicação pública, o trabalho de cobertura de grandes eventos, como o Arraial Cultural, é sempre um dos mais desafiadores e trabalhosos, ao mesmo tempo que é um dos mais gratificantes, pelos bons resultados.

“O Arraial Cultural é mágico por si só. As quadrilhas são hipnotizantes e fascinantes. Impossível não se envolver na magia do evento, mesmo estando de serviço. E trabalhar com comunicação pública tem sempre o mesmo objetivo da entrega de uma obra de cobertura de um evento cultural: o de informar e zelar pela transparência. Nosso material é uma referência tanto para o jornalismo, quanto para o registro histórico da gestão pública. É sempre uma honra fazer parte desses processos”, afirmou o repórter.

Repórter fotográfico Diego Gurgel, em primeiro plano, esteve presente em quatro noites do Arraial Cultural 2024 e afirma ter tido uma experiência fantástica. Foto: José Caminha/Secom

Os fotógrafos foram peças fundamentais durante as noites de arraial, pois eternizaram em suas imagens todo o brilho e toda a essência do evento. O repórter fotográfico Diego Gurgel esteve presente em quatro noites do Arraial Cultural e afirma ter tido uma experiência fantástica: “Conhecer a dinâmica da preparação das quadrilhas nas comunidades e ver a plateia agitando e curtindo foi incrível”, afirmou.

“Os maiores desafios durante a cobertura foram se antecipar no meio da multidão e encontrar o melhor ângulo sem atrapalhar outros profissionais. Em meio a isso, houve momentos marcantes como o último dia, quando capturei as emoções dos finalistas que vão representar o estado em outros eventos. Enfim, registrar eventos culturais é importante para eternizar emoções e preservar a história para as futuras gerações”, conclui Diego Gurgel.

Secom desempenha um papel fundamental na cobertura do Arraial Cultural, garantindo a transmissão do evento e a interação nas redes sociais. Foto: José Caminha/Secom

A Secom desempenhou um papel fundamental na cobertura do Arraial Cultural, garantindo a transmissão do evento e a interação nas redes sociais. Durante os seis dias de festa, as equipes produziram conteúdos para conectar seguidores e incentivar a participação do público, incluindo famílias de participantes e pessoas do interior.

A jornalista e radialista Celis Fabrícia foi uma das apresentadoras da live no YouTube do Governo do Acre. “Fiquei encantada com a estrutura do Arraial este ano. A arquibancada, o tablado, a iluminação. A cobertura jornalística das nossas redes sociais, Agência de Notícias e rádios públicas também fez toda a diferença. Os comentários das pessoas que acompanharam as seis noites são reflexo do compromisso do Governo do Acre em levar cultura e informação à população. Para mim foi uma honra estar nas lives de abertura e encerramento do Arraial com o Jonathan Costa”, afirmou.

Chefe de Publicidade e Marketing, Verônica Pimentel, ao lado dos apresentadores, o jornalista e editor da Agência de Notícias, Elenilson Oliveira, e o radialista Ivan de Carvalho. Foto: José Caminha/Secom

A produção para o Arraial Cultural foi um sucesso impressionante: ao todo, foram feitas 28 publicações nas redes sociais, 24 vídeos, 169 cards e 82 stories. Além disso, 11 vídeos ao vivo foram transmitidos pelo Instagram e 6 transmissões ao vivo ocorreram no YouTube, totalizando quase 28 horas de transmissão. O evento atingiu mais de 19.682 visualizações, alcançando 91,5 mil contas e mantendo uma média de engajamento de 5.038 contas por postagem.

“A nossa equipe trabalhou para levar exatamente o que estava acontecendo na arena para os seguidores. Queríamos proporcionar, por meio das imagens, postagens e vídeos, que todos visualizassem a beleza do evento como um todo. Receber mensagens no direct de pessoas que estavam acompanhando e ver a participação do público foi extremamente gratificante. Saber que estávamos em contato direto com o povo, os municípios e até com o exterior fez toda a diferença”, afirmou a chefe de Publicidade e Marketing, Verônica Pimentel.

Da esquerda para a direita: Régis Alexandre da Silva, Antônio Rodrigues de Oliveira e Deivide Carneiro Messias Lima, mas também trabalharam como motoristas Jaime Vitor da Silva, Rodrigo Telles da Silva e Carlos Afonso Batista. Foto: José Caminha/ Secom

Os motoristas são peças fundamentais para o sucesso da coberturas. “É uma honra fazer parte dessa equipe e contribuir para que tudo aconteça. Transportar equipamentos, pessoas e garantir que tudo esteja no lugar certo na hora certa é nossa missão”, disse Deivide Lima, chefe dos motoristas da Secom.

Secom destacou a riqueza cultural e a união do nosso povo. Foto: José Caminha/Secom

Essa dedicação e trabalho em equipe foram essenciais para que a Secom pudesse levar a essência do Arraial Cultural 2024 para todos os cantos do Acre, destacando a riqueza cultural e a união do nosso povo.