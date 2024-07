Paraná é 4º estado que mais recebeu turistas estrangeiros no 1º semestre

O Paraná foi o quarto estado que mais recebeu turistas estrangeiros no primeiro semestre deste ano. Foram 507.560 visitantes de todos os cantos do mundo que chegaram ao Estado em 2024, aumento de 25,79% em relação aos 403.504 no mesmo período de 2023. Os dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) mostram que o Paraná ficou atrás apenas de São Paulo (1.111.522), Rio de Janeiro (760.280) e Rio Grande do Sul (619.021). Santa Catarina (315.697) fecha o top 5 de destinos de turistas internacionais no Brasil.

A grande maioria dos turistas tem como origem países da América do Sul, com 78,56%, seguido da Europa (11,19%), América do Norte (5,87%), Ásia (2,9%), Oceania (0,84%) e América Central (0,42%). África, outros continentes ou não especificados somam 0,22% e completam o número de visitantes do Paraná nos seis primeiros meses do ano. Se considerar o continente americano como um todo, são 84,85%, contra 15,15% de turistas de outras partes do mundo.

O Paraná também já passou da metade (64,12%) do volume total de turistas estrangeiros que vieram ao Estado durante os 12 meses de 2023, com 791,5 mil visitantes. Os dados, entretanto, não refletem necessariamente a totalidade de turistas internacionais recebidos, uma vez que eles podem ser registrados em outro estado e se deslocarem ao Paraná – como no caso de passageiros que entram por aeroportos internacionais de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades.

Dos meses que mais registraram chegada de turistas, o primeiro trimestre concentrou 70% do total, com 360.397 visitantes estrangeiros. No mês a mês, foram 164.530 turistas internacionais em janeiro; 106.601 em fevereiro; 89.266 em março; 51.872 em abril; 50.884 em maio; e 44.407 em junho.

Paraguai (219.614) e Argentina (139.432), países que fazem fronteira com o Paraná, são os que mais enviaram turistas ao Estado. Na sequência aparecem Estados Unidos (21.096), Chile (15.195) e Reino Unido (9.058). Completam o top 10 Uruguai (8.326), Alemanha (8.152), Espanha (7.797), França (7.664) e Coreia do Sul (6.311).

Segundo o secretário do Turismo, Marcio Nunes, o Paraná tem buscado ampliar cada vez mais o número de turistas internacionais, como o diálogo com companhias de cruzeiros e rodadas de apresentações em diversos países. “Os navios, que faziam a rota passando por Santa Catarina, Argentina e Uruguai, tiveram grande influência no número que mostra esse fluxo de estrangeiros. Mas também trabalhamos com rodadas de negócios com as operadoras de viagens e participamos de eventos nacionais e internacionais, mostrando as opções turísticas do Paraná”, destaca.

CHEGADA– A via terrestre é o principal meio de chegada de turistas internacionais ao Paraná. Foram 485.825 visitantes estrangeiros por esse meio de transporte. O destaque é para os primeiros meses do ano, de férias escolares, com janeiro (158.011), fevereiro (100.812) e março (85.799) registrando os maiores índices de chegadas.

Por via aérea, foram 13.905 turistas estrangeiros que desembarcaram no Paraná no primeiro semestre deste ano, com destaque para os meses de fevereiro (2.878), março (2.593) e maio (2.158). Em junho, o número também foi significativo, com 2.093. Foi neste mês que começou a operar a nova rota Curitiba - Santiago (Chile) pela JetSMART, empresa ultra low cost (de baixo custo). No mês seguinte, em julho, outra rota, Curitiba - Buenos Aires, também teve início das operações pela mesma companhia aérea.

E esse número de chegadas ao Paraná por via aérea tende a crescer no segundo semestre. O Governo do Estado tem dialogado com as companhias aéreas visando aumentar o número de voos diretos nos principais aeroportos paranaenses.

Somente em 2024, o número de voos internacionais no Aeroporto Internacional Afonso Pena dobrou , passando de quatro para oito opções. O terminal já possuía voos diretos partindo de Curitiba para Montevidéu (Uruguai) pela Azul, Buenos Aires (Argentina) pela Aerolineas Argentinas e pela Gol, além de Santiago (Chile) pela Latam. Ainda devem estrear a rota Curitiba-Lima (Peru), em outubro, e Curitiba-Assunção (Paraguai), em dezembro. Já o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu tem conexão direta para Santiago pela JetSMART.

Outro destaque são as chegadas por meio marítimo, motivadas pelos cruzeiros internacionais com escalas no Porto de Paranaguá, entre dezembro de 2023 e março de 2024. Foram 7.830 no primeiro semestre deste ano, sendo 4.043 em janeiro, 2.911 em fevereiro e 874 em março. Em dezembro de 2023, dado não compilado no balanço do semestre, foram 5.969, alcançando 13.799 nos últimos sete meses.

BRASIL– Nos primeiros seis meses deste ano, o Brasil recebeu 3.597.239 turistas internacionais, superando em 9,7% o mesmo período de 2023, quando foram 3.279.807 visitantes estrangeiros. Assim como no Paraná, países da América do Sul lideram o número de turistas estrangeiros no País, com 61,98%. A principal via de chegada ao Brasil é aérea, com 2.234.033 passageiros. Todos os detalhes estão disponíveis no Portal de Dados da Embratur.