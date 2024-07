Grande Reserva da Mata Atlântica recebe agenda turística com experiência cultural

A Grande Reserva da Mata Atlântica do Paraná, projeto que reúne Paraná, Santa Catarina e São Paulo, promove nos dias 27 e 28 atividades especiais voltadas ao turismo. Os dois dias contemplam práticas que aliam o turismo à cultura indígena Guarani. São passeios que remontam a história da antiguidade, culinária, contemplação da natureza e também conhecimentos sobre ervas medicinais.

A imersão é com base no tema “Ancestralidade: Cultura Indígena no Ekôa com Ju Kerexu”, conduzida pela cacique da Aldeia Tekoa Takuaty. Ju Kerexu é nascida na terra indígena ilha da Cotinga, em Paranaguá (Litoral), professora da língua Mbya-Guarani, poetisa e ativista indígena.

As atividades acontecem no Ekôa Park , atrativo integrante da Grande Reserva da Mata Atlântica. O parque, considerado um paraíso ecológico voltado ao turismo de natureza, faz parte de uma série de atrativos que estão listados na Rede de Portais da Grande Reserva , um grupo composto atualmente por mais de 700 pessoas que apoiam a iniciativa.

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa voluntária que reúne diversos atores – públicos, privados, não governamentais e da academia – que, juntos, promovem ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza. São cerca de 3 milhões de hectares de ambientes naturais conservados, localizado entre os três estados. “Temos atrativos belíssimos e atividades para todas as idades e gostos nesse contínuo do Bioma Mata Atlântica. É o turismo aliado à sustentabilidade”, disse o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

“Ver o turismo crescente nessa região é de fato um grande ganho para o Paraná. Estamos, cada vez mais, vendo os paranaenses entendendo o turismo como negócio e geração de emprego e renda”, acrescenta o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

PROGRAMAÇÃO– No sábado (27), às 14h, acontece a oficina “Cultura Guarani e Artesanato Indígena”, na qual os participantes vão conhecer a rica história e origem do Guarani, explorando suas narrativas orais e seus mitos de criação. Uma das atividades é a imersão nas técnicas e tradições do artesanato indígena, em os participantes aprendem a criar cestos e fazer trabalho em madeira e adornos, utilizando materiais e métodos tradicionais.

Já às 16h haverá apresentação do coral indígena no restaurante do parque, com músicas tradicionais cantadas em línguas nativas, que transmitem histórias, rituais e conhecimentos ancestrais. Para os amantes da natureza noturna, entre às 19h e 22h, acontece a experiência “Leitura do Céu”, a partir de conhecimentos ancestrais. O objetivo é aprender a identificar constelações e estrelas importantes, entendendo seus significados culturais e a conexão com a natureza. As inscrições para essa atividade específica da Leitura do Céu podem ser feitas AQUI .

No domingo (28), às 10h30, acontece a oficina "Ervas Medicinais Indígenas" na Trilha do Peabiru, na qual os participantes aprendem a identificar ervas medicinais nativas, suas propriedades curativas e métodos de preparo sustentável. Às 14h, no restaurante do parque, haverá uma oficina culinária indígena.

O foco gastronômico é o Xipa, um pão frito não fermentado, de origem Guarani. Os participantes aprenderão a preparar duas versões da especialidade: uma com farinha de milho e outra com farinha de trigo. O alimento foi importante para os Guaranis na Guerra do Paraguai.

Encerrando a programação do final de semana, às 16h, o coral indígena se apresenta mais uma vez no Oka Gastronomia, restaurante do Ekôa Park.

O agendamento para participar das atividades e a compra dos ingressos podem ser feitos AQUI . As vagas são limitadas.

Serviço:

Turismo com imersão pela cultura indígena Guarani

Local: Ekôa Park - Estrada da Graciosa, Km 18,5 – São João da Graciosa/Morretes

Data: 27 (sábado)

Horário: 14h às 15h30

Atividade: Oficina “Cultura Guarani e Artesanato Indígena”

Horário: 16h às 16h45

Atividade: apresentação do coral indígena

Horário: 19h às 22h

Atividade: experiência “Leitura do Céu”

Data: 28 (domingo)

Horário: 10h30 às 12h

Atividade: oficina "Ervas Medicinais Indígenas"

Horário: 14h às 15h30

Atividade: oficina culinária indígena

Horário: 16h às 16h45

Atividade: apresentação do coral indígena