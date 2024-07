Durante as seis noites, é crucial destacar a importância da segurança contra incêndio e pânico, além da prevenção e combate a incêndios, realizada pelo governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), no Arraial Cultural, em Rio Branco. O Arraial é uma celebração significativa para a comunidade, reúne muitas pessoas na Gameleira e oferece atividades diversas.

A segurança contra incêndio e pânico garante que todos os participantes possam desfrutar do evento com tranquilidade, minimizando riscos e garantindo uma resposta eficaz em situações de emergência.

Corpo de Bombeiros do Acre garante tranquilidade no Arraial Cultural 2024. Foto: José Caminha/Secom

“Nossa equipe de bombeiros da Diretoria de Atividades Técnicas e Operacionais esteve presente no processo de organização, realizando a análise de projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico e realizando a vistoria das estruturas físicas e dos itens preventivos exigidos para um evento temporário como este, seguindo as normas técnicas vigentes. Para essa atividade foi necessário dois analistas de projeto e dois vistoriadores”, destacou a capitã do CBMAC, Francisca dos Santos Fragoso.

Francisca Fragoso dos Santos, capitã do CBMAC. Foto: Carlos Alexandre/Secom

O terceiro sargento do CBMAC, Samuel Araújo, esteve presente em dois dias do Arraial Cultural fazendo a segurança do evento e garantindo que o projeto de segurança dos bombeiros fluísse como planejado. “Durante esses dias observamos que o trabalho preventivo, feito pela nossa diretoria foi bem eficiente, pois não houve nenhum incidente durante esses dias em que estive trabalhando e está sendo um evento bem tranquilo para a população poder vim se divertir com segurança”, afirmou.

A prevenção e o combate a incêndios são fundamentais para proteger tanto a estrutura física do evento quanto a vida de todos os presentes. Foram implementadas medidas preventivas com a presença de seis bombeiros por noite para garantir a segurança das pessoas em caso de incidentes envolvendo pânico e/ou incêndio e salvamento.

Além disso, é essencial que todos os envolvidos, desde organizadores até os participantes, estejam cientes da importância de seguir as orientações de segurança, não obstruir saídas de emergência e manter a calma em caso de evacuação necessária.

Dono da Barraca da Nilza, Edson Ribeiro, 62, que esteve trabalhando vendendo comidas típicas na área da Economia Solidária. Foto: José Caminha/ Secom

O dono da Barraca da Nilza, o Edson Ribeiro, 62, que esteve trabalhando vendendo comidas típicas na área da Economia Solidária, ter a presença do Corpo de Bombeiros foi fundamental para resguardar a segurança dos vendedores e da população. “Está ótimo, nós estamos gostando do trabalho do Corpo de Bombeiros em nossa festa. Está muito bom, muita gente, muito turista! Pra nós vendedores, pras famílias que estão se divertindo, é muito bom, muito bom mesmo, ficamos agradecidos pelo Corpo de Bombeiros!”, conclui.

“Nossa meta é assegurar que o Arraial Cultural de Rio Branco seja um evento seguro e bem-sucedido para todos, promovendo a cultura local com responsabilidade e cuidado. Realizamos o planejamento das atividades de forma prévia, juntamente com a Fundação Elias Mansour (FEM), visando a segurança da população. Ademais, estamos à disposição para qualquer eventualidade e contamos com a colaboração de todos para garantir um ambiente seguro e protegido contra incêndios e outras emergências”, concluiu a Capitã Francisca Fragoso.