Contribuição da educação profissional no desenvolvimento de Rondônia é apresentada em Fórum Nacional

A contribuição da educação profissional e tecnológica no desenvolvimento econômico e social de Rondônia foi apresentada na sexta-feira (19), no 90º Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizado em Porto Velho. O evento, que reúne gestores e técnicos de todos os estados para trabalharem em temas relevantes para o aprimoramento da gestão pública no país, abriu espaço para o ensino profissionalizante no cenário rondoniense, devido ao impacto positivo da qualificação da mão de obra nos avanços da economia local.

Esse caso de sucesso foi possível porque a gestão estadual elencou, no seu Planejamento Estratégico, a educação profissional como uma política pública prioritária, equivalente a outros setores essenciais como saúde, educação e segurança.

Com essa medida, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) vem recebendo investimentos e ampliando suas ações. Um dos diferenciais da instituição é a interiorização do ensino nos 52 municípios, em salas descentralizadas e nas seis escolas móveis que percorrem o estado, levando cursos nas áreas de panificação e confeitaria, imagem pessoal, máquinas agrícolas, informática, mecânica de motocicletas, frigorífico e piscicultura.

Depois que passou a ser uma política pública em Rondônia, a educação profissional chegou a comunidades remotas como indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Os povos tradicionais receberam, pela primeira vez, nas localidades onde vivem, cursos técnicos inclusive na área da bioeconomia, que capacita o aluno para transformar as riquezas naturais em oportunidades de negócios de forma criativa e sustentável.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a presença do Idep no Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento é uma constatação de que o governo de Rondônia está no rumo certo, no que tange à construção de políticas públicas que garantam o crescimento econômico e social, com foco na melhoria da qualidade de vida da população. “Com investimentos na educação profissional, o governo de Rondônia garante a base para outras políticas públicas. A partir do momento em que se capacita o cidadão para abraçar as oportunidades no mercado de trabalho, seja ocupando um posto de trabalho ou empreendendo, a população passa a ter melhores condições”, evidenciou.

REFERÊNCIA NACIONAL

Presidente do Idep destacou a Educação Profissional e Tecnológica

“Hoje, a descentralização do ensino profissionalizante está sendo uma referência no Brasil e até na Europa”, declarou a presidente do Idep, que em setembro de 2023 apresentou esse modelo de ensino na Alemanha, onde participou de visita técnica a convite da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec Mec). “Além de apresentar a interiorização da educação profissional de Rondônia conhecemos o Dual, sistema tradicional e reconhecido na Alemanha, que busca aliar teoria e prática através da vivência no dia a dia corporativo, tanto na área industrial quanto administrativa.”