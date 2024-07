Porto de Porto Velho comemora 49 anos de desenvolvimento e transformação na Amazônia

O Porto de Porto Velho, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph), comemora 49 anos de operação neste 20 de julho. É um marco e uma oportunidade de evidenciar o papel vital que o porto desempenha na economia da região Norte do Brasil, e as iniciativas que têm impulsionado seu desenvolvimento.

Desde a inauguração em 1975, o Porto de Porto Velho tem sido um pilar para o comércio e a infraestrutura de transporte na Amazônia. Expandiu significativamente em 1997, quando começou a exportar grãos pelo rio Madeira para diversos mercados internacionais, desempenhando um papel crucial na logística de exportação de soja e milho.

Hoje, o porto não só facilita o escoamento da produção agrícola de Rondônia e estados vizinhos, também serve como ponto estratégico para movimentar cargas, como equipamentos, veículos, derivados de petróleo, carnes e madeiras.

DESTAQUE

No primeiro semestre deste ano, o porto registrou um crescimento de 10% na movimentação de cargas em comparação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando o contínuo impacto de suas ações na economia regional.

Porto tem impulsionado o agronegócio de Rondônia

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça os avanços que potencializam o funcionamento do terminal, desenvolvidos pela Soph, destacando as ações que resultam no reconhecimento nacional. “Rondônia cresce e a economia também avança e, neste cenário de realizações e perspectivas promissoras, todo o trabalho desenvolvido no Porto de Porto Velho tem refletido em avanços significativos que potencializaram o funcionamento do terminal econômico do estado”, destacou.

INVESTIMENTOS E NOVOS MERCADOS

A Soph tem investido em diversos projetos de modernização e expansão. Entre eles, destacam-se a construção de uma nova sede administrativa, que deve ficar pronta até o fim do ano; o projeto de reforma do cais flutuante, que é um equipamento único no estado, e a implementação de um armazém de cargas alfandegado. Esses projetos melhoram a eficiência operacional, aumentam a capacidade de movimentação e atraem novos investidores.

Em uma busca constante por crescimento e sustentabilidade, o Porto de Porto Velho está diversificando os tipos de cargas movimentadas. Tradicionalmente focado em grãos, madeira, carga geral e derivados de petróleo, o porto agora busca ampliar suas operações para exportar cargas refrigeradas e minérios. Esta diversificação é essencial para aumentar a resiliência econômica e adaptar-se às demandas do mercado, fortalecendo ainda mais a posição do porto como um hub logístico estratégico na Amazônia.

O diretor-presidente, Fernando Parente, ressaltou acerca da data que, “o 49º aniversário do Porto de Porto Velho é uma ocasião para celebrar as realizações e olhar para o futuro com otimismo. A contínua modernização e expansão do porto garantem que ele permanecerá sendo um elemento essencial no desenvolvimento econômico de Rondônia e da Amazônia.”

HISTÓRIA

A construção do terminal portuário de Porto Velho começou em 1973, realizada pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) do Ministério dos Transportes. Originalmente, o Porto de Porto Velho existia para atender a uma unidade do exército. Durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) se tornou crucial para a obra, com a própria cidade de Porto Velho sendo planejada ao seu redor, na primeira década do século XX.

Posteriormente, o porto passou a ser responsabilidade da Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobras). Em 9 de janeiro de 1982, o território de Rondônia foi elevado à categoria de estado, e em 31 de janeiro de 1985 foi estabelecida a Administração do Porto de Porto Velho, subordinada à Companhia Docas do Pará (CDP).

Hoje, o Porto de Porto Velho é administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph), uma empresa criada em 1997 após um convênio de delegação entre o Ministério dos Transportes e o estado de Rondônia. A Soph tem sido fundamental na modernização e expansão do porto, garantindo seu papel vital no desenvolvimento econômico da região.