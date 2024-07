Evento “Mulheres Negras em Espaço de Poder” celebra Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, a Secretaria de Assistência Social e Família (Semasf) e o Ministério Público do Trabalho Rondônia/Acre (MPT RO/AC), em conjunto com diversas instituições, promovem nos próximos dias 25 e 26 o evento “Mulheres Negras em Espaço de Poder”. O evento tem como objetivo visibilizar a luta de pessoas negras, com foco especial nas mulheres pretas retintas, buscando a equiparação da força de trabalho negra em espaços públicos e privados, especialmente em posições de poder.

No dia 25, pela manhã, no auditório do MPT, localizado na avenida Presidente Dutra, nº 4055, bairro Olaria, acontecem palestras, debates e mesas redondas com representantes de diversas instituições, incluindo a Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), o Ministério Público de Rondônia (MP-RO), a Defensoria Pública de Rondônia (DPE-RO), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO), o Instituto Federal de Rondônia (Ifro), o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) e o Comitê da Equidade e Diversidade.

Já no dia 26, a partir das 18h, na Livraria Leitura, no Porto Velho Shopping, acontece uma noite de autógrafos com a escritora Raíza Feitosa, autora do Livro “Cadê a Juíza?: Travessias de Magistradas Negras no Judiciário Brasileiro”, que apresenta perspectivas de quem vivencia a realidade de ser mulher negra na sociedade brasileira e ocupa um importante espaço de poder: a magistratura, majoritariamente masculina e branca. Os relatos sobre as suas trajetórias e cotidiano enquanto juízas evidenciam como a desigualdade de gênero e raça está presente nesse espaço e reforçam a importância da diversidade no Poder Judiciário.