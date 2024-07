Projetos de ressocialização levam Rondônia ao topo no número de internos do sistema prisional em situação de trabalho

Para promover a ressocialização por meio da educação e trabalho, o governo de Rondônia desenvolve no estado cursos de capacitação e projetos em diferentes áreas de atuação, que se conectam com o objetivo de qualificar a mão de obra reeducanda para trabalhar durante o cumprimento de pena e alcançar uma profissão a ser exercida após a conclusão da pena.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) realiza cursos de capacitação em marcenaria, agricultura familiar, oficina mecânica e lava-jato automotivo, artesanato, costura, serralheria, entre outros. São projetos que levaram Rondônia ao topo nacional no número de reeducandos exercendo atividades laborais no cumprimento de pena, de acordo com levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), atingindo a marca de 75,15% da população prisional intramuros em situação de trabalho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado investe em projetos e capacitações que devolvem à sociedade produtos e serviços de qualidade com preços justos, o que é fundamental para contribuir com o giro econômico. Também oferta os mesmos serviços e produtos em forma de doação mediante projetos sociais que atendem pessoas em vulnerabilidade social, além de reduzir a ociosidade dentro das unidades prisionais. “O resultado consolida os investimentos e ações que vêm sendo desenvolvidas em toda a gestão estadual, fortalecendo a ressocialização por meio do trabalho”, ressaltou.

A diretora de Políticas Penais, Larissa Guedes pontuou que, cada projeto de ressocialização foi construído em conjunto com os respectivos coordenadores em busca do que mais se adapta à estrutura da unidade e ao perfil de consumo do município implantado, garantindo assim o sucesso, expansão e a possibilidade de tornar o projeto autossuficiente.

Bolas confeccionadas pelo projeto Pintando a Liberdade

PROJETOS DE RESSOCIALIZAÇÃO

Na Sejus, a responsável pelo desenvolvimento dos projetos de ressocialização é a Diretoria de Políticas Penais (Dipp), através da Gerência de Reinserção Social (Geres). Alguns dos projetos em destaque, desenvolvidos em Rondônia, são: