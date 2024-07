Vacina contra a dengue está disponível em Porto Velho para pessoas de 10 a 14 anos

Porto Velho iniciou, na quarta-feira (17), a vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) disponibilizou o imunizante nas unidades básicas de saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Veja aqui os endereços e horário de funcionamento de todas as unidades da zona urbana.

A vacinação contra a dengue busca a redução de hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções por dengue. Em Porto Velho, o público-alvo desta primeira etapa soma 35 mil pessoas na faixa etária preconizada.

Para se vacinar, o paciente deve estar acompanhado do responsável

Para se vacinar, o paciente deve estar acompanhado do responsável, portando cartão do SUS ou CPF. No primeiro dia de vacinação na capital, a dona de casa Sabrina Oliveira foi a primeira a chegar na Unidade de Saúde da Família (USF) Ronaldo Aragão, localizada no bairro Nacional, em busca especificamente do novo imunizante.

“Antigamente, muitas crianças morriam por falta de vacina contra as doenças, mas hoje tem vacina para proteger e melhorar a saúde dos nossos filhos, além de garantir um futuro melhor para eles”, declarou Sabrina Oliveira.

Coordenadora de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes explica que antes de encaminhar as crianças ou o adolescente para receber o imunizante, é necessário observar o estado de saúde de quem vai ser vacinado. “Se a criança apresentar quadro de febre, a orientação é que os pais ou responsáveis adiem a vacinação até que esteja curada. Pessoas que fazem tratamento com altas doses de corticoides, como quimioterapia, radioterapia ou doenças autoimunes, precisam ter a liberação médica para receber o imunizante”, explica a coordenadora.

O imunizante é para crianças e adolescentes de 10 anos a 14 anos

Eliana Pasini, secretária municipal de Saúde, reforça a necessidade de manter a saúde das crianças protegidas contra as doenças. “Levem seus filhos às unidades de saúde para serem vacinados, não somente contra a dengue, mas para atualizar o calendário vacinal. As unidades de saúde disponibilizam todas as vacinas do calendário nacional de imunização. Aproveitem o período de férias para regularizar a caderneta de vacina”, orienta Eliana Pasini.

PARA QUEM É A VACINA?

O imunizante é para crianças e adolescentes de 10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Para indicar essa faixa etária, o Ministério da Saúde se baseou nas taxas de hospitalização por dengue nos últimos cinco anos no Brasil.

ONDE A VACINA ESTÁ DISPONÍVEL?

A campanha está acontecendo nas unidades de saúde da rede municipal da zona urbana e rural, das 8h às 18h, exceto Vila Princesa, Areal da Floresta e Santo Antônio, que atendem das 8h às 12h.