Atenção deve ser redobrada por parte de condutores, pais ou responsáveis no período de férias escolares

Em tempos de férias escolares, quando tende a aumentar o número de crianças brincando nas ruas, na frente das casas ou na região onde moram, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), orienta sobre as precauções para evitar acidentes.

A Semtran sugere aos pais ou responsáveis que procurem locais seguros, onde as crianças possam brincar à vontade sem correrem riscos em meio ao trânsito de veículos. O órgão alerta ainda que a calçada e a rua não oferecem segurança e, por conta disso, o ideal é levar os pequenos para se divertir em espaços públicos como praças e parques, sempre sob a supervisão de um adulto, já que imprevistos podem acontecer.

Nesse sentido, também solicita atenção redobrada aos condutores de veículos, especialmente quando chegarem próximo de crianças brincando nas calçadas ou mesmo em vias públicas. Nesse caso, é mais prudente reduzir a velocidade para frear com segurança, caso alguém corra para o meio da pista.

Motociclistas devem se atentar ao uso de capacete e antenas corta-pipas

A orientação também é para que crianças e adultos não soltem pipa em locais que ofereçam riscos para os transeuntes. Já para os motociclistas a recomendação é que utilizem sempre o capacete com viseira fechada e instalem antenas “corta-pipa” para não serem vítimas de linhas com cerol.

DICAS PARA VIAGEM

Para quem vai pegar a estrada, a principal orientação é manter o veículo em plena condição de uso. Nesse caso, fazer a revisão de freios, suspensão, verificar o estado de conservação dos pneus, realizar alinhamento e balanceamento, checar as luzes, nível do óleo do motor, fluido do radiador e o funcionamento do limpador de para-brisa, entre outros.

Não esquecendo que é necessário condutor e veículo estarem com a documentação em dia, que é preciso obedecer às especificações de assentos para as crianças e portar os equipamentos obrigatórios (macaco, chave de roda, triângulo e estepe).

Usar equipamentos obrigatórios são parte das orientações

Lembrando ainda que usar o cinto de segurança é essencial, e que tudo deve estar de acordo com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ASSENTOS PARA CRIANÇAS

De acordo com o CTB, crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro. As de 0 a 1 ano devem ser levadas no bebê conforto, de 1 a 4 anos devem estar na cadeirinha, de 4 a 7 anos, utilizar o assento de elevação e as de 7 a 10 anos ou com mais de 1,45 metro de altura, podem ser transportadas apenas com o uso de cinto.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES

• Evitar maior velocidade durante chuvas ou com pista molhada para não sofrer aquaplanagem;

• Não fazer ultrapassagem em local proibido ou que não proporcione boa visualização;

• Obedecer o limite de velocidade e a sinalização da pista;

• Não dirigir por longos períodos para evitar o sono;

• Redobrar a atenção durante a viagem noturna;

• Conferir as condições das rodovias.