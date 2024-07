Prefeitura de Porto Velho leva atualização do CadÚnico e outros serviços aos distritos de Calama e Demarcação

Entre os dias 22 a 28 de julho, nos distritos de Calama e Demarcação, na região do baixo Madeira, a Prefeitura de Porto Velho vai disponibilizar uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) para promover uma grande ação de atualização e de inclusão de novos beneficiários no Cadastro Único (CadÚnico) para as famílias de baixa renda dessas localidades.

O CadÚnico concentra todos os benefícios oferecidos pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. A equipe do CadÚnico vai fazer o atendimento, que vai desde o recadastramento do Bolsa Família, cadastro novos do Bolsa Família para quem não se inscreveu ainda, atualização da tarifa social de energia, atualização do cadastro do Benefício de Prestação Continuada (BPC), informações sobre o programa Pé de Meia, que o Governo Federal implantou, assegurando um valor para os estudantes do ensino médio.

Mais de 300 famílias já são inscritas no CadÚnico nos dois distritos e a expectativa é de ampliar esse número, com novas inscrições. Na comunidade de Calama, o atendimento será realizado na Escola Municipal Ana Adelaide Granjeiro e em Demarcação, será na Unidade de Saúde. O horário de atendimento é das 8h às 14h.

Para a atualização ou cadastro novo, é preciso levar um documento com foto como, por exemplo, a carteira de identidade ou a carteira de trabalho, o CPF e um comprovante de residência.

O CadÚnico é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo (R$ 651,00).

Ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, o beneficiário pode ter acesso a vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre seu cadastro atualizado.