Famílias aproveitam o Arraial Cultural com segurança reforçada durante as seis noites de atração

Segurança é um aspecto intrínseco de todos os eventos organizados pelo governo do Acre, e com mais uma edição do Arraial Cultural, esse aspecto se evidencia. Entre os dias 16 a 21 de julho, o Calçadão da Gameleira se torna um ambiente de promoção de entretenimento, valorização cultural e tranquilidade.

Espaço organizado pelo Estado propicia união entre famílias e amigos. Foto: Diego Gurgel/Secom

Com um quadro reforçado, o Estado conta com a atuação imprescindível da Polícia Militar do Acre (PMAC), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil Municipal. Todos os órgãos de segurança objetivam evitar problemas no acesso ao local, acesso ágil ao socorro e prevenção de possíveis incidentes durante o evento.

Além do quadro efetivo das corporações do Estado, o evento também conta com o empenho de profissionais de segurança da rede privada. Foto: Diego Gurgel/Secom

Representando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o secretário em exercício, coronel Evandro Bezerra destaca que a festividade junina conta com efetivo policial e vídeo-monitoramento nas imediações do local. “O espaço do evento já é monitorado 24 horas pelo cerco eletrônico do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e com o evento, foi reforçado o policiamento preventivo com uso de aplicativo de reconhecimento facial para garantir a segurança e a alegria da população acreana”.

Com cerca de 30 profissionais diariamente, a Polícia Militar é presença garantida nas seis noites de festejo. Foto: Diego Gurgel/Secom

Com mais de 32 anos de trabalho na Polícia Militar, o capitão Nobre destacou a presença de sua corporação e demais colegas de profissão: “Já tenho muitos eventos como esse no meu currículo e gosto de sempre participar. Acredito que o policial que nunca participou da cobertura de um evento como esse ainda não se consolidou”.

Capitão da PMAC garante que o evento organizado pelo governo do Acre preza pela segurança de sua população. Foto: Diego Gurgel/Secom

Adriana Santos, nascida em Rio Branco, é dona de casa e trouxe seu marido e seus filhos para a festividade estadual. Participando pela primeira vez do evento, ela se diz maravilhada e segura: “Como eu nunca tinha vindo, tudo pra mim é novidade e estou achando a festa linda, está ótimo para passear com as crianças”.

Adriana e sua família participaram do Arraial Cultural motivados principalmente para as apresentações do campeonato de quadrilhas. Foto: Diego Gurgel/Secom

Durante a terceira noite do Arraial Cultural, a população contou com diversas ações de entretenimento como rodadas de bingos entre apresentações das bandas Assis Dantas, Zé Jarina e Banda e o Trio Furacão. Além das tão esperadas apresentações do Concurso Estadual de quadrilhas juninas.

Localizado perto da área de alimentação, o palco alternativo “Saudades do Seringal” conta com a apresentação de bandas e rodadas de bingos. Foto: Diego Gurgel/Secom

Para os seguintes dias de festejo, o governo do Acre espera receber a sua população com mais momentos de exaltação cultural, entretenimento e confraternização entre famílias, até o dia 21 de julho, domingo.

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre também marca presença para atuar em casos de incêndios. Foto: Diego Gurgel/Secom

Caso queira ver no conforto do seu lar ou prestigiar apresentações passadas, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) realiza diariamente a transmissão ao vivo no canal do youtube oficial do governo do Acre e demais redes sociais institucionais.