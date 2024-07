Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais em Porto Velho estão abertas até o dia 25

Estão abertas, até o dia 25 de julho, as inscrições para cursos profissionalizantes presenciais que o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) oferta em Porto Velho. O candidato pode se inscrever acessando a página da instituição de ensino, através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-presenciais-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional-inscricoes-abertas-15-7-a-25-7/

As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep, e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros. A idade mínima exigida para participar é 15 anos, com escolaridade mínima do ensino fundamental II.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, a realização de cursos em pontos estratégicos da Capital segue o cronograma estabelecido pelo governo para cumprir as metas do Planejamento Estratégico da gestão estadual, que prioriza entre as políticas públicas, a democratização do ensino profissionalizante. “Para ampliar a educação profissional no estado estão sendo oferecidos regulamente cursos profissionalizantes nos municípios, tendo em vista a necessidade de seguir com o cronograma voltado ao fortalecimento da qualificação da mão de obra, visando o desenvolvimento econômico e social.”

NOVOS CONHECIMENTOS

Com a expansão do ensino profissionalizante em Rondônia, muitos trabalhadores, inclusive empreendedores, estão buscando novos conhecimentos para acompanhar as tendências do mercado de trabalho. A moradora do Bairro Novo Horizonte, na zona Sul de Porto Velho, Áquila Lacerda de Souza, 30 anos, decidiu fazer o Curso de Tranças na Escola Móvel de Imagem Pessoal para oferecer mais serviços no salão de beleza que abriu há sete anos. “Muitas clientes se interessam em fazer tranças e eu convidava outros profissionais para o atendimento. Agora com o aprendizado, eu mesma vou atender”, comemorou a estudante, ressaltando que o estilo de penteado é um dos mais procurados pelo público do seu empreendimento.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, além de oportunizar a requalificação de quem já está na ativa, o ensino profissionalizante garante a inserção no mercado de trabalho para quem está iniciando a carreira profissional. “Os cursos que estão com inscrições abertas apresentam como idade mínima para se inscrever 15 anos, sendo, portanto, uma oportunidade também para os adolescentes se capacitarem”, pontuou.

CURSOS OFERTADOS

Polo Orlando Freire

Auxiliar administrativo;

Atendimento ao Público;

Monitor de Turismo;

Recepcionista de Eventos;

Norma Regulamentadora – NR 10 (Segurança em Instalação e Serviço de Eletricidade).

Polo Flora Calheiros

Trabalho em Altura – NR 35;

Assistente de Vendas;

Assistente de Recursos Humanos.

Sede Etec