Correio elegante e sebo são atrativos da Barraca das Tradições durante o Arraial Cultural

Arraial é sempre uma festa para famílias e amigos que apreciam sabores únicos de comidas típicas, as apresentações das quadrilhas juninas e também a novidade de leituras do sebo e da Biblioteca Itinerante, as populares mensagens de carinho e amor do correio elegante e as descobertas de amor na Barraca das Tradições, do Arraial Cultural que acontece no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

Promovido pelo governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e diversas secretarias e instituições parceiras, o Arraial Cultural iniciou na última terça-feira, 16, e segue com diversas atrações no domingo, 21. Sob supervisão da Biblioteca Pública do Estado Adonay Barbosa dos Santos, o espaço Barraca das Tradições é parada obrigatória durante os dias de festa.

Barraca das Tradições disponibiliza opções como Correio Elegante, Barraca do Beijo, Sebo e Biblioteca Itinerante. Foto: Alice Leão/Sete

Na barraca, o Correio Elegante disponibiliza mensagens românticas em cartões com lembrancinhas de coração ou mensagens faladas ao vivo. Uma serenata de amor também é uma opção do correio com músicas cantadas ou poemas declamados ao vivo para a pessoa homenageada, no palco ou na mesa, além da tradicional barraca do beijo, com direito à mensagem romântica. Cada opção custa R$ 6 ou duas por R$ 10.

Barraca do beijo é uma das opções na Barraca das Tradições do Arraial Cultural. Foto: Alice Leão/Sete

Eterno namorado apaixonado, o coronel da Polícia Militar, Atahualpa Ribera, aproveitou a barraca das tradições para expressar o amor pela esposa Pietra Ribera: “Já anotei o número do correio elegante”, declarou.

Casal Atahualpa e Pietra Ribera curtiu a Barraca das Tradições, no Arraial Cultural que acontece até domingo, 21, no Calçadão da Gameleira. Foto: Alice Leão/Sete

A filha do casal, Alice Ribera, também aproveitou o espaço para iniciar novas leituras indicadas pela mãe: “Achei muito legal porque aqui na Barraca das Tradições estou trabalhando a cultura da minha filha. Eu sempre gostei de gibi, e agora aqui estou passando esse interesse para ela aqui na Biblioteca Itinerante”, comenta a mãe.

Alice, filha do casal Atahualpa e Pietra Ribera, aproveitou o espaço da Biblioteca Itinerante para novas leituras. Foto: Alice Leão/Sete

Sucesso no espaço, os livros do sebo também foram examinados pela psicóloga aposentada Marta Lopes, que é natural de João Pessoa (PB), e a filha Luiza Eduarda Lopes. Marta lembrou como eram os arraiais no período em que morou no Acre, há dez anos: “Antigamente não tinha essas atrações. Agora melhorou. Hoje tem bastantes eventos. Estou adorando as atividades. O governo está de parabéns”, disse.

Marta Lopes e a filha Luiza Eduarda apreciaram de perto os livros do sebo, na Barraca das Tradições. Foto: Alice Leão/Sete

“O espaço da Biblioteca Pública também vem trazendo as tradições, as coisas que são da nossa cultura como o correio elegante. É o pessoal da biblioteca nos ajudando, da Usina de Artes, de todos os espaços culturais reunidos aqui. É um esforço coletivo, todo mundo se ajudando para receber a nossa querida população porque isso aqui só vai ficar mais bonito do que já está se nós tivermos a população presente. É ela que vai trazer luz, brilho, magia, poesia, música, dança, tudo de bom que a cultura pode nos oferecer”, expressou o presidente da FEM, Minoru Kinpara.

Biblioteca Itinerante disponibiliza livros para leitura no local. Foto: Alice Leão/Sete

Com preços acessíveis, toda a arrecadação da Barraca das Tradições vai para as atividades que a Biblioteca Pública Estadual desenvolve como a Biblioteca Itinerante, a Semana da Criança e o Papo Literário com o Escritor na Biblioteca.