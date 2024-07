Tudo Aqui do Porto Velho Shopping será novo ponto de cadastro do ComCard

Usuários do transporte público coletivo utilizando o ComCard Cidadão e o ComCard Estudante, a partir de 22 de julho, contarão com novo posto apenas para cadastro e renovação, a ser disponibilizado no Tudo Aqui localizado no Porto Velho Shopping, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O ponto de cadastro na Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) não prestará mais esse serviço, pois será desativado na sexta-feira (18).

A Prefeitura de Porto Velho, no entanto, conta ainda com mais dois pontos onde os usuários podem solicitar a 1ª via do cartão ComCard, fazer a renovação ou o desbloqueio. Um deles funciona no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), na zona Leste, das 7h30 às 13h30. O outro, no Tudo Aqui, situado na avenida Sete de Setembro, 830, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os interessados em obter o ComCard, que oferece diversos benefícios e facilidades para os passageiros do transporte coletivo, podem emitir a qualquer momento a primeira via do cartão gratuitamente em um dos postos de atendimento. Quanto à recarga do cartão, os usuários poderão fazê-lo pelo aplicativo RecargaPay.

RECARGAPAY

Para facilitar ainda mais aos usuários, além dos pontos físicos, todos esses serviços, inclusive a recarga dos cartões, também são disponibilizados on-line. Nesse caso, após acessar a plataforma, o primeiro passo é fazer o cadastro. Basta clicar na opção “Recarga e Cadastro” que será disponibilizada uma página para inserir o e-mail pessoal. Depois, é só informar o CPF, criar a senha, salvar e completar as informações que serão solicitadas, tudo fácil e rápido.

Aplicativo RecargaPay, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS

Além da recarga de cartão de transporte, o RecargaPay também permite o pagamento de contas com qualquer cartão de crédito, transações com pix, recarga de celular, vales presente, entre outros. Para outras informações, acesse: www.recargapay.com.br.

Presencialmente, para solicitar o cartão ComCard, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência atualizado e foto 3x4 recente.

Com o ComCard Cidadão, que pode ser feito por qualquer pessoa, o usuário que pagaria R$ 6,00 no dinheiro, passa a pagar R$ 4,50 com o cartão. Além de tornar o acesso de entrada mais eficiente nos transportes coletivos, usuários de determinadas categorias, como estudantes, têm direito a descontos nas tarifas. O ComCard estudante garante a passagem com 50% de desconto.

Existem ainda as categorias de ComCard Melhor idade, concedido para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e ComCard Acessibilidade destinado às pessoas com deficiência (PcD) ou para o acompanhante de PcD, quando recomendado pelo médico. Além dos descontos, o cartão facilita o pagamento evitando problemas com o troco.