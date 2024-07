Teste hidrostático em adutora impulsiona obras de abastecimento de água em Porto Velho

O teste hidrostático da adutora que vai interligar a captação de água bruta da usina de Porto Velho à Estação de Tratamento de Água (ETA), da Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), foi realizado na segunda-feira (15), e marca um significativo avanço na obra de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água, na Capital. O objetivo do teste é avaliar e garantir a resistência dos materiais, além de verificar a estanqueidade da adutora, assegurando que, na ausência de vazamentos, a tubulação tenha sido instalada corretamente e a água seja transportada com eficiência até a ETA.

A obra é uma iniciativa do governo de Rondônia juntamente ao governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A execução da ampliação do sistema de abastecimento de água bruta, realizada por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), está orçada em cerca de R$ 14 milhões, recurso oriundo do governo federal, e contrapartida do governo do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o progresso nas obras de melhoria e ampliação da rede de abastecimento, em Porto Velho, reafirma o compromisso do estado com o bem-estar da população. “Com o avanço das obras, estamos vivendo um momento muito importante. O governo tem investido para melhorar a infraestrutura e qualidade de vidas dos cidadãos rondonienses”, ressaltou.

Realização do teste é uma das etapas cruciais para garantir a eficiência na captação da água

CAPACIDADE

A adutora em teste, de 1.400 milímetros de diâmetro, possui 1.143,23 metros de comprimento. A captação de água bruta é feita por meio de flutuante com uma rede de 800 milímetros de diâmetro e com a nova obra a rede passará a ter diâmetro de 1.400 milímetros em poliéster revestido com fibra de vidro (PRFV). Além disso, o sistema de captação de água bruta terá capacidade de transportar aproximadamente 2.010 litros por segundo, com uma velocidade aproximada de 1,5 metros por segundo, que chegará até a nova ETA, que em conjunto com a estação de tratamento existente, terá capacidade de tratar cerca de 1.600 litros por segundo, aumentando significativamente a rede de abastecimento de água do município.

PRÓXIMA ETAPA

A próxima fase da ampliação da rede de água tratada em Porto Velho consiste na finalização da bifurcação da adutora de 1.400 milímetros até a estação de tratamento. Após a conclusão do teste hidrostático, será possível desativar o atual ponto de captação flutuante, e ativar o novo ponto de captação, localizado na barragem da usina da Capital.