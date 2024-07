Inscrições abertas para a 1ª edição do projeto Férias na Biblioteca Pontes Pinto

Com o intuito de realizar atividades educativas e promover a integração social entre crianças de 4 a 11 anos, o governo de Rondônia promove no dia 19 de julho, a partir das 9h, a 1ª edição do projeto Férias na Biblioteca Pública Estadual Doutor José Pontes Pinto. O evento vai ocorrer na biblioteca pública estadual, localizada na Avenida Farquar, nº 1.793, Bairro Centro, em Porto Velho. A participação se dará mediante inscrição, realizadas somente através do link Formulário de Inscrição até o dia do evento. As crianças serão selecionadas por ordem de inscrição.

O projeto é realizado através da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), e visa promover educação e lazer no período de recesso escolar. Para participação no dia do evento, além da inscrição da criança, os responsáveis devem chegar com antecedência ao local e realizar o cadastro no sistema da biblioteca, apresentando documento com foto e comprovante de residência.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo-lhes entretenimento, conhecimento e valores culturais. “O estado tem investido em ações que incentivam a construção de valores essenciais para uma sociedade justa e saudável, por meio da educação e participação familiar”, salientou.

Segundo a diretora da Biblioteca, Francilene Teixeira, durante o projeto será realizado o resgate de brincadeiras antigas, leituras, desenhos e pinturas, tudo de acordo com a faixa etária das crianças inscritas.

O presidente da Funcer, Nery Rodrigues frisou que, o projeto é uma oportunidade para as crianças se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo, resgatando tradições culturais e incentivando a leitura desde cedo. “Estamos muito animados em proporcionar um ambiente acolhedor e educativo para os pequenos durante as férias.”